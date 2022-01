El Barcelona aparta a Dembélé: "Debe salir de forma inmediata"

El culebrón Ousmane Dembélé parece que ha llegado a su fin este miércoles. El jugador, que acaba contrato este 30 de junio, no volverá a vestir la camiseta del Barcelona si no renueva su compromiso con el club. Y como todo apunta a que no lo va a hacer tendrá que buscarse equipo.

Mateu Alemany, director de fútbol del Barça, ha hablado en los medios del club de la situación del francés y ha sido tajante: "Con Ousmane y con sus agentes iniciamos conversaciones en el mes de julio. Durante todo este tiempo, son casi siete meses, hemos dialogado, hemos hablado y el Barça ha hecho diferentes ofertas.

Xavi: "No podemos esperar más a Dembélé: o renueva o se le busca una salida" "Si no renueva, el club debe buscar una solución. Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu está en conversaciones y no podemos esperar más", aseguró sobre Dembélé. 19 ene 2022 - 13:19

Hemos tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros. Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes y hoy día 20 de enero a once días de cerrar el último plazo dentro de su contrato es evidente que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça.

En este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata porque nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero. La consecuencia deportiva de todo ello, valorada por los técnicos, es que no desamos tener jugadores no comprometidos y el hecho de que no vaya convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso.

El club no es el que debe determinar esto, es el entrenador, lo ha determinado y tiene todo nuestro soporte, nuestro apoyo y lo entendemos perfectamente. Nos parece una actitud absolutamente coherente", aseguró Alemany.

Mateu Alemany habla de la situación de Ousmane Dembélé pic.twitter.com/dTSPtXr99y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

El delantero galo no ha entrado en la lista para el partido de este jueves ante el Athletic de Bilbao en San Mamés correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey por decisión técnica. "O Dembélé renueva o se le busca una salida. No se contempla que se quede en la grada. He sido muy claro con Ousmane. Hemos esperado mucho, llevamos cinco meses de conversaciones con él y lo que prima son los intereses del club", había apuntado Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro copero.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Braithwaite vuelve a una lista

La gran novedad es la vuelta de Braithwaite. El danés se lesionó en septiembre de 2021 en su rodilla izquierda, con una lesión femoropaelar que le obligó a pasar por quirófano. La vuelta de Braithwaite va acompañada este jueves de la confirmación de la ausencia de Memphis Depay, que tiene una sobrecarga en los isquiotibiales del muslo izquierdo. "Será baja y su evolución marcará su disponibilidad", comunicó el club.

Tampoco están disponibles por lesión Sergi Roberto, Umtiti y Eric Garcia, mientras que Luuk de Jong está sancionado. Así, la convocatoria es la siguiente: Ter Stegen, Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Dani Alves, Ansu Fati, Braithwaite, Neto, Lenglet, Pedri, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, O. Mingueza, Nico, Jutglà, Gavi, Balde, Ez Abde y Arnau Tenas.