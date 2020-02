Aganzo, en El Partidazo de COPE: "No me llevo ni bien ni mal con Rubiales, cada uno tiene su trabajo"

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, para hablar de la posible candidatura de Iker Casillas como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Sobre si iría con el portero en una candidatura, Aganzo negó esa posibilidad: “Completamente no, soy presidente del Sindicato de Futbolistas y estoy plenamente luchando para que los compañeros cobren los derechos laborales y que el convenio femenino salga adelante. Con Iker no he hablado de su candidatura. Le conozco desde hace 30 años y tengo una amistad muy buena. No le he preguntado si se va a presentar. Él no ha dicho públicamente que se vaya a presentar. Que digáis que estoy detrás de Casillas y proponiendo…Me encantaría que el presidente fuera un futbolista y tenemos un presidente que es futbolista”.

El presidente de la AFE afirmó que no está detrás de los posibles candidatos que han salido para enfrentarse a Rubiales: “Creo que debemos tener mucho respeto a las personas. Antes de decir información, debemos respetarle. Han salido muchos nombres, como Casillas y Rajoy, y me sorprende que digan que yo los he propuesto. Si tuviese tanto poder ya habría firmado el convenio del fútbol femenino”.

Además, Aganzo reconoció que lleva varios meses sin hablar con Luis Rubiales: “Tenemos un trato diario con la RFEF. La última vez que hablé con él fue hace cuatro o cinco meses. Parece que si no estás con Rubiales, estás con Tebas, y nosotros no estamos ni con uno ni con otros, somos independientes”.

Por último, Juan Antonio Alcalá contó que la primera prioridad de la nueva presidente del CSD, Irene Lozano, y su primer gran logro que quiere presentar es el convenio colectivo de las futbolistas y presentarlo el día internacional de la mujer, el 8 de marzo: “En el siglo XXI nuestras compañeras no tienen los mismos derechos que los chicos. Esperemos que no sea el 8 porque llevamos ya catorce meses negociando. Me alegro que Irene esté con este tema y sea prioritario para ellas”.