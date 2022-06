Los bailes virales de Redmayne que metieron a Australia en el Mundial de Catar

La selección de Australia, que ganó este lunes en una tanda de penaltis la penúltima plaza para el Mundial de Catar, sorprendió a la de Perú al final de la prórroga de un nervioso partido sin goles con un cambio de portero que resultó decisivo para la victoria por 5-4 al cabo de 12 ejecuciones; en el que Andrew Redmayne se erigió como protagonista al ejecutar un curioso 'show' de baile y saltos antes de cada lanzamiento de los jugadores suramericanos.

Mathew Ryan, de buen desempeño para mantener el 0-0 durante el tiempo reglamentario y buena parte de los 30 minutos que jugó del de alargue, dejó su puesto en una aparente jugada estratégica y muy arriesgada del seleccionador de los Sooceroos Graham Arnold. El 'enroque' de porteros ordenado por Arnold puso entre los tres palos a Andrew Redmayne para encarar la tanda de penaltis en el partido jugado en el estadio estadio Ahmad bin Ali de Doha.

El portero del Sydney FC de la A-League australiana ejecutó un 'show' muy particular con un baile antes de que sus rivales ejecutaran su lanzamiento.

Raw. Unfiltered. Emotional.



This is it what means to qualify for the @FIFAWorldCup. ??#GiveIt100#AllForTheSocceroospic.twitter.com/ecKef7EXu3