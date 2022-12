Koke: "Luis Enrique, ¿futuro entrenador del Atleti? Es una idea diferente a la que tenemos, pero ¿por qué no?"

VÍDEO DE LA ENTREVISTA A KOKE EN EL PARTIDAZO DE COPE

Juanma Castaño entrevista a Koke Resurrección, centrocampista de la selección española y capitán del Atlético de Madrid, a dos días antes del partido de octavos de final ante Marruecos y tras la derrota ante Japón, que hizo que España se clasificara como segunda de grupo en el Mundial de Qatar.





¿Cómo estás Koke?: Estoy muy bien, muy contento, feliz y motivado

¿Tenéis localizado el problema que hubo ante Japón?: Fueron 5-10 minutos que ellos apretaron mucho, tuvieron dos ocasiones y metieron gol, fue un colapso o una empanada y somos conscientes de lo que pasó, en un Mundial cualquier empanada te puede echar fuera y por suerte no fue así. Todo el mundo en Mundiales, cuando han sido campeones, han tenido un colapso pero mejor que te pase en ese momento que en cuartos o semifinales, que te echa para casa.

No me gustó el equipo: Cuando haces un gol el equipo intenta tener la posesión y hacer el campo grande. Japón hizo un gran partido, es una selección complicada, muy bien trabajada y fueron justo vencedores. Hay partidos en los que no estás tan fino, como contra Costa Rica o Alemania, pero me jor que te pase ahora.

¿Estaba enfadado Luis Enrique?: El día del partido estaba enfadado; él es un ganador y es normal que estuviera enfadado. Nos ha dado los detalles para mejorar, pero motivado porque hemos pasado de grupo; es estar en octavos, que no es fácil; da igual primeros o segundos. Ahora es un torneo diferente y hay que ir a muerte, son todo finales.

"Fueron momentos de acojone"

¿Sabías que hubo un momento en que estábamos eliminados?: Sí, lo sabía. El míster está concentrado en el partido, tiene su filosofía. Yo creo que los jugadores se dieron cuenta porque salió en el marcador. Se veían acelerados en algún momento porque se veían fuera; cuando iba ganando Alemania se transmitió a la gente para que estuvieran más tranquilos. Me pasó parecido el año que ganamos LaLiga, que íbamos perdiendo contra Osasuna y yo preguntaba o en Valladolid, yo prefiero saberlo aunque no me influya en nada en el juego. Al final dependo de mí mismo cuando estoy jugando. Fueron momentos de acojone, yo creo que estaba todo el país igual. Estaba en el banquillo y escuchaba murmullo y no sabía si era de felicidad o de frustración y miraba a la gente.

¿Has visto jugar a Marruecos?: Sí, lo he visto. Va a ser un rival muy difícil. En Rusia empatamos a dos y ya era un equipo muy físico, con un juego de transiciones muy rápidas. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien.

¿Os ha podido venir bien el susto contra Japón?: Yo prefiero ganar todos los partidos. Ni me afectaba la situación del otro día con lo que estoy acostumbrado en el Atleti. Si hacemos un buen partido, lo vamos a sacar para delante.

¿Viste lo de Giménez?: Cada uno tiene su personalidad, él se equivoca. Es una calentura grande y cada persona lo transmite como puede. Hablé con Godín, que le quiero mucho.

¿Tienes contacto con compañeros?: Con Griezmann hablo mucho. Hablamos de fútbol y de cosas nuestras, tenemos un Fantasy de la NFL. Soy de los Patriots. Me fliparía ir a una Superbowl.

¿Podría ser Luis Enrique buen sustituto de Simeone?





¿Hablas con el Cholo?: No he hablado nada. Estamos enamorados del Cholo también. Soy jugador del Atleti y hago todo lo que me dice mi entrenador; e igual en la Selección.

Sería una buena alternativa Luis Enrique: No lo sé; Luis Enrique es un seleccionador y un entrenador espectacular. Es una idea diferente a la que tenemos en el Atleti, pero ¿por qué no?.

Dijiste que la Selección es el mejor equipo: Para mí es el mejor equipo del Mundial y mis compañeros son los mejores. Voy a ir a muerte siempre con ellos.

¿Ves todos los partidos?: Intento ver todos los partidos, menos ayer que me quedé dormido en la segunda parte de partido de Argentina porque estuve todo el día con mi hijo.

¿Hay mucho vacile con el tema de Gavi y la hija del Rey?: Es un chaval espectacular, le hemos dicho si nos va a hacer una barbacoa con el Rey. Sería algo cómico. ¿Te imaginas a Gavi dando el discurso de Navidad?.

Una promesa si ganamos el Mundial: Me rapo y me pongo los colores de la bandera de España. No soy de locuras

¿Le vendría bien un poco más de experiencia en el centro del campo de España con tu entrada?: No lo sé, tenemos un centro del campo espectacular con Busquets, Gavi y Pedri. Ha ido bien, hemos pasado a octavos y el nivel de centrocampistas en España es altísimo y juegue quien juegue lo va a hacer bien.

Algunos piensan que el ciclo del Cholo se ha terminado: Al final todo se basa en resultados y hay que confiar en el míster porque nos ha dado muchísimo durante muchos años y nos lo va a seguir dando porque tiene esa energía y esa fuerza, transmite los valores que necesita un atlético dentro del vestuario. El míster va a estar hasta que él quiera y nosotros vamos a morir por él.

El test rápido a Koke

Tres palabras para describirte: Trabajador, constante y divertido

No puedes vivir sin...: Sin el teléfono

¿Pantalón rojo o azul?: Rojo

El más disciplinado: Busquets

El más bromista: Jordi Alba

El más goloso: Llorente

El más fiestero: No lo sé porque no podemos salir

El más cascarrabias: Muchos dicen que yo, pero no lo creo... Morata

¿Tú canción favorita?: Mandé una de Quevedo pero escucho todo tipo de música, me gusta mucho el flamenco, me gusta Omar Montes...

Luis Enrique es... : Ahora mismo, es el mejor entrenador del mundo

Si no gana España, ¿Quién querrías que lo hiciera?: Me hubiera gustado Uruguay, por Godín... Francia ya ganó.. que no gane ninguno, que gane España-

¿En tu porra ganáis el Mundial?: No he hecho porra