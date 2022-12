Giménez se expone a una durísima sanción de la FIFA que podría ser histórica

Uruguay se quedaba este viernes fuera del Mundial por un solo gol. Los charrúas cumplieron y derrotaron a Ghana (0-2), pero la victoria de Corea del Sur por 2-1 sobre Portugal les dejaba fuera de los octavos de final en detrimento de los asiáticos.

Tras el partido los jugadores de la selección sudamericana descargaron su frustración contra el colegiado alemán Daniel Siebert, con el que no quedaron nada contentos, en una trifulca que se puede saldar con durísimas sanciones por parte de la FIFA y los más perjudicados pueden ser dos jugadores que militan en LaLiga Santander: el rojiblanco José María Giménez y el valencianista Edison Cavani.

Es cierto que la actuación del colegiado alemán no fue la más adecuada. Pitó un penalti polémico de Rochet sobre André Ayew y no señaló otros dos, uno sobre Cavani y otro sobre Darwin Núñez de los que se quejaban amargamente los uruguayos. Una selección que también se vio perjudicada en el duelo ante Portugal con la polémica mano final de Giménez que transformó desde los once metros Bruno Fernandes, sin ese gol Uruguay habría pasado de ronda. Y así explotó todo.

Giménez agredió a un miembro FIFA y se pegó una brutal rajada

El central del Atlético de Madrid se expone a un severísimo castigo que puede ser histórico. Giménez fue el más enfadado, como mostraron las imágenes, y fue grabado insultando gravemente a los colegiados y a la FIFA: "Manga de ladrones. Son todos una manga de ladrones estos hijos de p... Sí, grábame, la concha de su madre".





Antes había golpeado con el codo en la espalda al director de competiciones de la FIFA que intentaba poner paz en las protestas de los charrúas sobre el colegiado Daniel Siebert. Giménez se acerca por detrás eleva el brazo y golpea a este. La sanción podría ser histórica y el Atlético muy perjudicado si se considera que este era un oficial del encuentro. En este caso podrían caerle hasta 15 partidos. A ello, podría ir acompañado una elevada multa por su rajada.

Cavani se cargó la pantalla del VAR





Otro al que el enfado puede costarle muy caro es a Edison Cavani. El delantero del Valencia se marchó muy cabreado y en su camino a vestuarios golpeó la pantalla del VAR del estadio Al Janoub tirándola al suelo y rompiéndola.

Luis Suárez dejó también un mensaje un redes sociales: "Despedirte así de un Mundial duele mucho, pero tenemos la tranquilidad de que dejamos todo por nuestro país. Orgulloso de ser uruguayo aunque no nos respeten. ¡Gracias a cada uno de los uruguayos que nos apoyaron en cada parte del mundo!", escribió. Antes había afirmado que "están pitando cosas increíbles".