Dinamarca presenta una camiseta invisible para el Mundial como protesta a las miles de muertes que ha costado

La elección de Catar como sede del Mundial de fútbol provocó una gran polémica y a dos meses del inicio del torneo son muchas las voces discrepantes con cómo se ha desarrollado la fase de construcción de los estadios, conmiles de obreros muertos según algunos medios, y con la falta de derechos humanos en el país árabe.

Los países nórdicos han sido los principales impulsores de una corriente que llegó a pedir que sus países no jugaran el torneo o este se boicoteara. Ahora, Dinamarca como forma de protesta presentará una camiseta neutra con la que quiere dejar claro que no apoya a Catar como sede.

The Guardian revela que han muerto más de 6.500 trabajadores en las obras del Mundial de Qatar 2022 El medio británico ha vuelto a poner en el foco de la polémica al Mundial de Qatar, asegurando que hay más de 6.500 murertos de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. 23 feb 2021 - 18:38

La elástica, diseñada por la compañía Hummel, es del tradicional color rojo danés, pero no lleva ni adornos ni otro tipo de distintivos: "La camiseta lleva un mensaje consigo. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona".