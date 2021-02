The Guardian revela que han muerto más de 6.500 trabajadores en las obras del Mundial de Qatar 2022

Más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka han muerto en Qatar desde que ganó el derecho a ser sede de la Copa del Mundo hace 10 años, según ha revelado The Guardian.

Los hallazgos, recopilados a partir de fuentes gubernamentales, significan que un promedio de 12 trabajadores migrantes de estas cinco naciones del sur de Asia han muerto cada semana desde diciembre de 2010.

Los datos de India, Bangladesh , Nepal y Sri Lanka revelaron que hubo 5.927 muertes de trabajadores migrantes en el período 2011 a 2020. Por separado, los datos de la embajada de Pakistán en Qatar informaron de otras 824 muertes de trabajadores paquistaníes, entre 2010 y 2020.

Según informa el medio británico, el número total de muertos es significativamente mayor, ya que estas cifras no incluyen las muertes de varios países que envían un gran número de trabajadores a Qatar, como son Flipinas y Kenia. Tampoco se incluyen las muertes ocurridas en los últimos meses de 2020.

Más de 2 millones de trabajadores en riesgo

En los últimos 10 años, Qatar se ha embarcado en un programa de construcción sin precedentes, en gran parte como preparación para el torneo de fútbol de 2022. Además de siete nuevos estadios, se han completado o están en marcha decenas de proyectos importantes, incluido un nuevo aeropuerto, carreteras, transporte público, hoteles y una nueva ciudad, que albergará la final del Mundial.

Los hallazgos exponen el fracaso de Qatar para proteger a sus 2 millones de trabajadores migrantes, o incluso investigar las causas de la aparentemente alta tasa de muerte entre los trabajadores, en su mayoría jóvenes.

La terrible cifra de muertos en Qatar se revela en largas hojas de cálculo de datos oficiales que enumeran las causas de muerte: múltiples heridas contundentes debido a una caída desde una altura; asfixia por ahorcamiento; causa indeterminada de muerte por descomposición.

Pero entre las causas, la más común es con mucho las llamadas “muertes naturales”, a menudo atribuidas a insuficiencia cardíaca o respiratoria aguda.

Según los datos obtenidos por The Guardian, el 69% de las muertes de trabajadores indios, nepalíes y bangladesíes se clasifican como naturales. Solo entre los indios, la cifra es del 80%.

Qatar atribuye las muertes a causas naturales

En 2019 descubrió que es probable que el intenso calor del verano de Qatar sea ​​un factor significativo en la muerte de muchos trabajadores. Los hallazgos de The Guardian fueron respaldados por una investigación encargada por la Organización Internacional del Trabajo de la ONU que reveló que durante al menos cuatro meses del año los trabajadores enfrentaron un estrés por calor significativo cuando trabajaban al aire libre.

Un informe de los propios abogados del gobierno de Qatar en 2014 recomendó que encargara un estudio sobre las muertes de trabajadores migrantes por paro cardíaco y enmendara la ley para "permitir autopsias en todos los casos de muerte inesperada o súbita". El gobierno no ha hecho ninguna de las dos cosas.

El gobierno de Qatar dice que el número de muertes, que no discute, es proporcional al tamaño de la fuerza laboral migrante y que las cifras incluyen trabajadores de cuello blanco que han muerto naturalmente después de vivir en Qatar durante muchos años.

“La tasa de mortalidad entre estas comunidades está dentro del rango esperado para el tamaño y la demografía de la población. Sin embargo, cada vida perdida es una tragedia y no se escatiman esfuerzos para tratar de evitar cada muerte en nuestro país”, dijo el gobierno de Qatar en un comunicado de un portavoz.

Las muertes relacionadas con el covid, que se han mantenido extremadamente bajas en Qatar, no han afectado significativamente las cifras, con poco más de 250 muertes entre todas las nacionalidades.

La investigación de The Guardian también ha destacado la falta de transparencia, rigor y detalle en el registro de muertes en Qatar. Las embajadas en Doha y los gobiernos de los países emisores de mano de obra se muestran reacios a compartir los datos, posiblemente por razones políticas. Cuando se han proporcionado estadísticas, hay inconsistencias entre las cifras de diferentes agencias gubernamentales y no existe un formato estándar para registrar las causas de muerte. Una embajada del sur de Asia dijo que no podían compartir datos sobre las causas de muerte porque solo estaban registrados a mano en un cuaderno.

En un comunicado, un portavoz de la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, ​​dijo que está totalmente comprometido con la protección de los derechos de los trabajadores en los proyectos de la FIFA. "Con las muy estrictas medidas de salud y seguridad en el sitio la frecuencia de accidentes en los sitios de construcción de la Copa Mundial de la FIFA ha sido baja en comparación con otros proyectos de construcción importantes en todo el mundo".