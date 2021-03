Croacia y Portugal vencieron con dificultad a Malta y Luxemburgo; goleadas de Bélgica y Países Bajos

Las selecciones de Portugal y Croacia sufrieron un tanto para sumar este martes tres puntos ante las modestas Luxemburgo (1-3) y Malta (3-0), respectivamente, mientras que, por el contrario, Bélgica y Países Bajos golearon con contundencia a Bielorrusia (8-0) y Gibraltar (0-7), en partidos correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2022.

En el Grupo A, la actual campeona de Europa tuvo que reaccionar para evitar un disgusto mayor en el Josy Barthel ante el combinado luxemburgués que fue por delante en el marcador hasta que encajó un gol justo en el alargue del primer tiempo.

Rodrigues adelantó a los locales y creó el nerviosismo en los de Fernando Santos, que encontraron la fortuna del empate en el minuto 47 por medio de Diogo Jota. Tras al descanso, Portugal salió más intenso y pudo imponer su superioridad, ratificado con el gol internacional 103 de Cristiano Ronaldo, que dio la vuelta al marcador y acortó distancias con Ali Daei (109).

En el minuto 80 llegó la sentencia de Palhinha para evitar sustos en un duelo que dejó la nota negativa de la lesión de Joao Félix, sustituido antes del descanso por un problema en el tobillo. Portugal iguala en la cabeza del grupo a Serbia que no falló ante Azeirbayán (1-2).

Por su parte, en el Grupo H, Croacia, actual subcampeona del mundo, también sufrió para deshacerse de Malta, que aguantó sin encajar más de una hora, pero que una vez rota la igualdad ya no pudo plantar más resistencia para caer por 3-0.

Los croatas abrieron el marcador a los 62 minutos por medio de Perisic y diez minutos después, el madridista Luka Modric, que salió al inicio de la segunda mitad, puso el 2-0 desde el punto de penalti. Brekalo cerró el marcador en el 90 que deja a los de Zlatko Dalic empatados a puntos con Rusia que perdió en Eslovaquia (2-1).

Bélgica, en cambio, y Países Bajos no tuvieron problemas para sacar adelante sus partidos ante Bielorrusa y Gibraltar, saldados por sendas goleadas por 8-0 y 0-7. Los de Roberto Martínez, en el E, 'sufrieron' menos ya que al descanso dominaban por 4-0, mientras que la 'oranje', en el G, tuvo algo más de trabajo ya que no abrió el marcador hasta el minuto 42 para luego ya no tener problemas en una segunda parte donde marcó el sevillista Luuk de Jong. El combinado neerlandés recortó distancias con Turquía, que tropezó en casa ante Letonia (3-3), pese a ir dominando por 2-0 y 3-1.

Además, en el Grupo E, la Gales de Gareth Bale ganó por la mínima a la República Checa con un gol de James en el minuto 82, y en el G, la Noruega de Martin Odegaard recuperó opciones al imponerse a domicilio a Montenegro con gol de Sorloth. La sorpresa del día fue la victoria de Chipre por 1-0 ante Eslovenia.