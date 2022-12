Portugal desmiente que Cristiano amenazara con irse del Mundial por su suplencia en octavos ante Suiza

El terremoto 'Cristiano' no cesa y sigue horadando los cimientos de una sólida Portugal. Si el miércoles CR7 no se entrenó con el resto de suplentes pese a no haber salido de inicio en el duelo de octavos de final frente a Suiza, ahora el diario luso Record asegura que el crack amenazó con irse del Mundial tras conocer que estaría en el banquillo, algo que la Federación desmiente en un comunicado.

"La FPF aclara que en ningún momento el capitán de la Selección amenazó con dejarla. Cristiano Ronaldo construye cada día una trayectoria única al servicio de la selección y del país, que debe ser respetada y que da fe del incuestionable grado de compromiso con la selección. Por cierto, el grado de entrega del jugador con más internacionales por Portugal volvió a demostrarse -si es necesario- en la victoria ante Suiza. La Selección Nacional -jugadores, entrenadores y estructura de la FPF- está, como lo ha estado desde el primer día, totalmente comprometida y entusiasmada en construir lo que el país quiere que sea la mejor participación de Portugal en una Copa del Mundo".

Según Record, Cristiano Ronaldo habría montado en cólera cuando le informaron de su suplencia y llego a tener una acalorada discusión con Fernando Santos en la que le amenzó con hacer las maletas y abandonar la concentración. El malestar del futbolista sería muy grande al considerar que su técnico se había plegado a la opinión pública para tomar la decisión. Y es que días antes del duelo ante Suiza una encuesta realizada por A Bola reveló que el 70% de la afición quería que Cristiano no fuera titular ante los helvéticos.





El exmadridista se convirtió en el foco de importancia del partido y su imagen en el banquillo fue captada por todos los fotógrafos. Para colmo, su sustituto en el once, Gonçalo Ramos, se salió y lideró el triunfo con un hat-trick por lo que la situación de CR7 se complica aún más. Tuvo que esperar hasta el minuto 73 para saltar al campo y se quedó sin ver puerta.

Georgina Rodríguez, pareja del portugués, calentó aún más el asunto con unos mensajes en su cuenta de Instagram en los que lamentaba que el público se hubiera quedado sin ver 90 minutos al mejor jugador del mundo. La estrella portuguesa habría reconsiderado su postura pronto al ser consciente de la importancia del momento y las devastadoras consecuencias que podría tener su decisión de marcharse.

Restan dos días para el partido de cuartos de final ante Marruecos y el asunto Cristiano amenaza la paz de una selección que está siendo una de las grandes referencias del torneo.