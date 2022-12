Sigue el lío con Cristiano Ronaldo en Portugal: No se entrena con los suplentes

Portugal vive un momento dulce tras meterse en cuartos de final goleando a Suiza (6-1). Los lusos sueñan con levantar su primera Copa del Mundo y casi todo es alegría en su concentración porque un lunar está empañando un Mundial brillante: Cristiano Ronaldo. La que fuera gran estrella de Portugal no vive su mejor momento y no está asimilando bien su pérdida de importancia.

Este martes CR7 era suplente. Fernando Santos daba la sorpresa en su once y dejaba al exmadridista en el banquillo dando entrada a un Gonçalo Ramos que respondió con un hat-trick. Las caras de Cristiano durante el partido eran un poema, no se le veía nada contento. Y un día después se ha confirmado.

Este miércoles había programada una sesión de entrenamiento de Portugal. Los suplentes ante Suiza debían saltar al terreno de juego y los titulares se quedarían en el gimnasio. Cristiano Ronaldo, que entró en el minuto 73 sustituyendo a Joao Félix, no trabajó con el resto de suplentes y si lo hizo en el interior de las instalaciones. Y eso que desde la concentración lusa aseguran que no tiene molestias ye stá en perfectas condiciones.

Georgina critica la suplencia en redes sociales

La suplencia también provocó que su pareja, Georgina Rodríguez, reaccionara en sus redes sociales lamentando la decisión del seleccionador portugués. La modelo española comentó los escasos minutos del portugués en la victoria lusa ante Suiza, que no alcanzaron la media hora, y lamentó "no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos".

En una publicación en la red social Instagram, Georgina felicitó a Portugal por su victoria en un mensaje con varias alusiones a la presencia de Cristiano en el banquillo. "Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti", escribió la modelo.

Georgina hacía referencia al comienzo del partido, cuando la mayoría de los fotógrafos miraba a Cristiano en el banquillo y no a los titulares, algo que ella misma filmó e incluyó en la publicación. "Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", comentó Georgina, que vio el partido en el estadio.

Durante el duelo, el público del recinto de Lusail tributó una gran ovación al exjugador del Real Madrid cuando entró en el calentamiento y gritó "Ronaldo" varias veces antes y cuando saltó al césped. Georgina terminó su mensaje con una aparente crítica velada al seleccionador luso: "Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más".