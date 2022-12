Georgina lamenta la suplencia de Cristiano ante Suiza: "Qué pena no haber disfrutado del mejor del mundo"

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, no ha podido morderse la lengua y ha manifestado en redes sociales su disgusto por la no titularidad de su marido para el partido entre Portugal y Suiza, de octavos de final del Mundial de Qatar.

Al terminar el partido en el que Portugal goleó 6-1 a Suiza y avanzó a los cuartos de final, Georgina escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje:

"Mientras los once jugadores cantaban el himno todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más".

El texto va finalizado con una estrella, con la que se reconoce a los ganadores de la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo calienta con los futbolistas suplentes del Portugal - Suiza.





Cristiano Ronaldo salió en el minuto 75' y aunque lo intentó, no pudo sumarse al festival goleador. Sin embargo, el delantero que ocupó su puesto en el campo, Gonçalo Ramos, marcó un hat-trick y dio una asistencia.