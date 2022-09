Catar carga contra Dinamarca por su camiseta protesta del Mundial

El comité organizador de la Copa del Mundo de Catar afirmó este jueves que la marca de ropa 'Hummel' está "trivializando" sus esfuerzos para mejorar las condiciones de los trabajadores, después de lanzar las camisetas mundialistas de Dinamarca con mensaje críticohacia el evento deportivo.

"No están solo inspiradas en la Eurocopa de 1992, rindiendo homenaje al mayor éxito del fútbol danés, sino también como protesta hacia Catar y su historial en derechos humanos. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa hasta el final, pero eso no es lo mismo que apoyar a Catar como país anfitrión", indicó 'Hummel' en 'Instagram'.

El Comité Supremo de Catar (QSC, por sus siglas en inglés) respondió al lanzamiento cuestionando las acusaciones de 'Hummel', argumentando que trivializaba su "compromiso de proteger la salud y la seguridad" de los trabajadores migrantes -se estiman unos 30.000-, en su mayoría del sur de Asia.

"Cuestionamos la afirmación de 'Hummel' de que este torneo le ha costado la vida a miles de personas", señaló el comunicado de QSC. "Además, rechazamos de todo corazón la trivialización de nuestro compromiso de proteger la salud y la seguridad de los 30.000 trabajadores que construyeron los estadios de la Copa Mundial de la FIFA y otros proyectos del torneo", añadió.

La organización del torneo insistió en que Catar "está comprometida" con el "viaje" del "progreso" y pidió a la federación danesa que transmita "con precisión" toda información referida a la organización del Mundial. Catar aseguró que tres trabajadores murieron en accidentes laborales durante los trabajos de construcción de estadios mundialistas, aunque la nación ha sido acusada de no informar de las muertes reales.