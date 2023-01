Zaragoza y Mirandés no ven puerta en la Romareda

El Real Zaragoza y el Club Deportivo Mirandés lograron unas escasas tablas tras un partido igualado en el que hubo ocasiones para ambos pero en el que faltó el gol, lo que hace seguir mirando a ambos conjuntos hacia la zona del descenso.



Los propósitos del nuevo año llegaban para los dos equipos con la idea de una victoria que daría tranquilidad y que evitaría estar de continuo con la mirada puesta en la zona roja de la clasificación, pero ni uno ni otro fueron capaces de aprovechar las oportunidades que tuvieron especialmente en la segunda mitad, como para lograr los tres puntos.

Los dos volvieron a exhibir sus carencias. Los aragoneses a la hora de ganar en su estadio, en donde ya se ha convertido en una costumbre que casi cada visitante que recala salga con algo en el bolsillo pues los maños solo han ganado, contando el encuentro ante los burgaleses, cuatro de once disputados, mientras que estos siguen sin encontrar la fórmula para ganar a domicilio ya que de once encuentros solo han vencido en uno.



Con estos precedentes el empate tenía muchos visos de ser el resultado final y así ocurrió.



El conjunto visitante tuvo en su mano haberse puesto por delante a poco de comenzar ya que tuvo dos excelentes oportunidades en los minutos 2 y 4 en sendos errores locales que, sin embargo, no aprovecharon ni Raúl García primero ni Oscar Pinchi después.



Por contra, el conjunto aragonés no remató a puerta hasta el minuto 33 aunque el disparo de Giuliano Simeone fue rechazado por la defensa.



Entre ambas acciones el juego transcurrió en la zona central del terreno de juego sin apenas aproximaciones a las áreas. Con una posesión de casi el 60 % el conjunto maño dominaba el balón pero era incapaz de superar la nutrida defensa de cinco del equipo burgalés mientras que éste, cuando recuperaba el esférico, tampoco era capaz de plantarse a la contra en el área zaragocista a pesar de contar con espacios.



El equipo 'blanquillo' tuvo su mejor opción para abrir el marcador en el minuto 36 con un remate desde fuera del área de Eugeni Valderrama que abortó con una gran parada el meta Alfonso Herrero, mientras que los de Joseba Etxeberría gozaron de una nueva oportunidad en una falta lanzada por Pinchi cerca del descanso que salvó Cristian Alvarez.



Tras el descanso el conjunto maño salió decidido a marcar y con velocidad y buenas combinaciones, algo que no había hecho en el primer periodo, empujó al conjunto jabato hacia su área, que se tuvo que defender como pudo.



Dos remates, de Lluís López en el 60 y de Simeone en el 67, estuvieron cerca de abrir el marcador. El juego había cambiado. El equipo maño estaba más certero en los pases y las ocasiones aumentaban ante un Mirandés que sufrían para achicar agua pero, como casi siempre, faltaba acierto rematador.



Al equipo de Fran Escribá se le acabó el efecto empuje en el minuto 75 y el Mirandés comenzó a respirar tranquilo. No sólo eso, sino que tuvo dos excelentes ocasiones de Pinchi y Manu García en el 74 y el 81 que pudieron haber cambiado el resultado.



El partido estaba abierto y ambos volvieron a gozar de varias oportunidades hasta el final pero con el mismo resultado que las anteriores, unas veces por falta de puntería y otras por el acierto de los dos cancerberos.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - R. Zaragoza: Cristian Alvarez; Fran Gámez, Lluís López, Jair, Nieto; Larrazábal (Jaume Grau, m.71), Alarcón (Manu Molina, m.85), Francho, Eugeni (Iván Azón, m.71); Mollejo (Puche, m.85) y Giuliano Simeone.

0 - Mirandés: Herrero; Juanlu, Alex Martín, Raúl Navas, Barbu, Salinas; Prados (Jofre, m.72), Rey; Roberto López (Manu García, m.72), Raúl y Pinchi (Castillo, m.87).

Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega (Comité Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Lluís López y Jaume Grau, del equipo local, y a Prados, de visitante.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 22 de Liga de Segunda división disputado en el estadio de La Romareda de Zaragoza ante unos 15.000 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'.