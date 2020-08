Bergantiños, en El Partidazo de COPE: "Ese audio es una conversación de un vestuario desamparado"

Después de un día intenso para el Deportivo de la Coruña, el capitán Álex Bergantiños tuvo tiempo para charlar con Joseba Larrañaga este martes en El Partidazo de COPE, tan sólo unas horas después de que COPE tuviera acceso a la nota de voz que el futbolista envió a sus compañeros tras hablar con el presidente y el abogado del club coruñés, y pedir a sus compañeros jugar ante el Fuenlabrada para evitar sanciones administrativas.

La Cadena COPE desvela un mensaje del capitán del Deportivo explicando instrucciones del club para salvarse "Podemos juntarnos ocho profesionales, hacer el paripé, y dejar que el procedimiento contra el Fuenlabrada siga", ha dicho Bergantiños. El audio está en poder de LaLiga. Redacción Deportes 04 ago 2020 - 19:02

�� ÚLTIMA HORA | @COPE tiene acceso a un audio de Álex Bergantiños, capitán del @RCDeportivo, dirigido a sus compañeros



�� "Para no perder el partido, lo mejor es presentarse"



�� "No sé qué tipo de partido podría ser, incluso de paripé. Hablar con los del @CFuenlabradaSAD" pic.twitter.com/TaRCjXHsLR — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 4, 2020

"Es un audio privado de vestuario que no debería salir a la luz, pero el contexto es el de una plantilla que se siente ninguneada. La gente está indignada con el tratamiento que se ha tenido con todos nosotros", dijo Bergantiños, que denuncia el 'paripé' en que se ha convertido la situación: "La propia Liga da por clasificado al Elche para el playoff. Yo entiendo que todo el mundo ha dado por hecho que se pudiera jugar esto. Precisamente lo que transmite el audio es que el club nos pide que estemos para jugar", aclaró.

Bergantiños dice que la idea de "hacer el paripé" o "1-0 y nos sentamos" ante el Fuenlabrada es "una manera coloquial de hablar con los compañeros", y ve injusto que con toda esta situación sólo hayan dado la cara entrenadores y futbolistas: "Los jugadores y entrenadores tenemos que dar explicaciones por algo que no hemos decidido nosotros. Yo podría sacar whatsapps de capitanes que decían que esa jornada no debió haberse jugado. Hay gente que toma decisiones y se esconde detrás de las siglas, y somos los únicos que damos explicaciones. Yo quiero que salga alguien a explicar quién tomó la decisión de partir la jornada, con los riesgos de contagios que pudo haber habido".

E insiste: "Son conversaciones que vienen de dos semanas de indignación de los compañeros, y de medidas de protesta". Entiende que haya cierta desgana para jugar un partido que, en el asunto deportivo, es intrascendente para el Dépor, y sacado de esa última jornada simultánea.

Bergantiños, sin arrepentimiento, pese a que el Fuenlabrada lo denunciará

El Fuenlabrada ha anunciado que llevará el audio ante la Fiscalía, pero el capitán del Deportivo no se amedrenta: "No tengo ningún problema con que el Fuenlabrada vaya a la Fiscalía. Daré todas las explicaciones necesarias: no me arrepiento de lo que dije ni cómo lo dije. Es una conversación de vestuario que refleja la situación de desamparo en la que estamos."

Igualmente, informó de que, en el momento de la entrevista, no había charlado con ningún jugador del Fuenlabrada: "Estamos desamparados todos los jugadores, no es una cuestión del Fuenlabrada, sino también de Elche, Zaragoza… Todos estamos esperando decisiones".

Y promete jugar el partido, este próximo viernes, con seriedad, aunque "no tendremos el tiempo necesario para prepararlo, habrá gente con miedo a lesionarse... Si el club nos ha dicho que hay que competir, saldremos a jugar lo mejor posible, dentro de las condicionantes que tenga este momento".