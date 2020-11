Ter Stegen: "Mi deseo, y también el del Barça, siempre ha sido llegar a un acuerdo de renovación"

El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen ha asegurado que no tiene mayor objetivo ni motivación que "seguir ganando títulos" como blaugrana y que no quería tomar "otro camino" que no fuera el de renovar con el club.

"Quiero jugar en el Camp Nou durante muchos años más y seguir ganando títulos. No hay motivación más grande. Espero muy pronto celebrarlo de nuevo con nuestra afición", aseguró en declaraciones facilitadas por el club.

Recuperado de una lesión y posterior operación en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, que le tuvo 78 días en el dique seco, el alemán ha regresado al equipo y ha recuperado la titularidad en su "casa".

"Barcelona se ha convertido en mi casa, y en la de mi familia. Tanto dentro como fuera del campo, somos felices aquí. Así que estaba claro qué camino había que tomar", opinó sobre la renovación.

Ter Stegen amplió el contrato hasta el 30 junio de 2025, con una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros. De esta manera, el portero alemán cumplirá más de una década vestido de blaugrana si finaliza su nuevo contrato.

"Mi deseo, y también el del Barça, siempre ha sido llegar a un acuerdo de renovación para continuar una historia que empezó en 2014", se sinceró al respecto.

Para Ter Stegen, que a su llegada tuvo que lidiar con Claudio Bravo por la titularidad, y que es fijo absoluto en la portería en los últimos años, vivir en Barcelona, en el barrio de Gràcia, no ha hecho más que ayudarle a adaptarse a ser un 'barceloní' más.

"No es solamente jugar en el club más grande del mundo, es más que eso. La ciudad y los aficionados me han tratado como uno de ellos desde el principio, y eso es importante para mí. Es un sentimiento que nunca olvidaré", aseguró.