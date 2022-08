Las negociaciones entre el Manchester United y Raúl de Tomás están abiertas

Nuevo capitulo en el caso Raúl De Tomás. El delantero del Espanyol, que no viajó a Vigo con los pericos, se encuentra en la órbita del Manchester United con el club con el que las negociaciones están abiertas, según informa nuestro compañero Pedro Morata. De Tomás no es la única opción de los reds, pero si que existe interes en el delantero blanquiazul. De momento, el posible traspaso está entre 25 y 30 millones de euros si el interés avanza.

El delantero no está viviendo su mejor momento desde que llegó a Barcelona en el mercado invernal de 2020. Además, De Tomás es un jugador que tiene un gran mercado y el interés ha llegado hasta Inglaterra. El objetivo del Manchester United, que este año no jugará la Champions, es tener el equipo más competitivo para mejorar la campaña 2021-2022.

Los resultados del Manchester United no son los esperados esta temporada en la Premier y los números hablan por si solos. En las dos primeras jornadas, el United no ha sumado ningún punto después de perder 1-2 en Old Trafford ante el Brighton y caer 4-0 en su visita al Brentford.