El Cartagena pone la directa hacia la permanencia a costa del Alcorcón

El Cartagena da otro gran paso hacia la permanencia en LaLiga Hypermotion al ganar por 1-0 al Alcorcón con un gol de Jairo Izquierdo y un buen trabajo defensivo, con lo que los de Julián Calero encadenan tres victorias seguidas y ahora son decimoterceros con 48 puntos, siete por encima de la zona de descenso, una línea que sigue marcando precisamente el conjunto madrileño, que estrelló un tiro en el larguero en el minuto 94 y que es decicomonoveno con 41.



Era el tercer enfrentamiento entre ambos contendientes esta temporada pues al 1-1 de la primera vuelta en Santo Domingo se añadió el duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el Cartagena ganó por penaltis tras un 0-0 también en Alcorcón. El Efesé, que venía de imponerse por 0-1 al Levante Unión Deportiva y antes por 2-0 al Real Oviedo, prolongó su buen momento y afrontará las tres últimas jornadas del campeonato con todas las garantías para alcanzar su objetivo.





Calero dispuso la misma alineación por tercera jornada consecutiva mientras que Mehdi Nafti introdujo dos cambios con respecto al choque empatado a cero en casa frente al Club Deportivo Eldense -Iago López y Marciano Sanca por Javier Castro y Fede Vico-.



Lo mucho que había en juego se tradujo en un partido muy táctico y en el que pasaron muy pocas cosas reseñables durante la media hora inicial, en la que ambos equipos trataron más de no equivocarse de ir a hacerle daño al contrario. Un tiro del local Tomás Alarcón y otro del visitante Juanma Bravo, ambos desde fuera del área y más para acabar jugada que para tratar de inquietar al portero contrario, precedieron a un disparo, algo más intencionado, de Yann Eteki para el Alcorcón, que fue desviado por la defensa blanquinegra.



Superados esos 30 minutos de tanteo llegó una ocasión realmente clara que no aprovechó Luis Muñoz, quien recibió un pase de Tomás Alarcón estando en posición dudosa y cruzó demasiado su disparo. Apenas un minuto después, en el 34, Jairo abrió el marcador con una gran definición -tiro ajustado al palo izquierdo del marco defendido por Jesús Ruiz- tras llegarle el balón al tinerfeño tras una disputa entre Óscar Rivas y Luis Muñoz. Los alfareros reclamaron falta pero el árbitro Alejandro Quintero González no la consideró una acción punible.

Ese resultado reflejó el marcador al llegar al descanso con el Alcorcón queriendo tener más el balón y el Cartagena defendiéndose con orden sin pasar por momentos de gran apuro.



En la reanudación los de Julián Calero, arropados por casi 10.000 espectadores en las gradas, controlaron la situación y dispusieron de acercamientos para haber ampliado su renta mientras que los madrileños seguían sin generar peligro -algunos saques de esquina y poco más-.



A la hora de partido Jacobo González, con un chut muy lejano, obligó a intervenir por fin a Raúl Lizoain y conforme fueron transcurriendo los minutos el Alcor atacó algo más aunque también dejó espacio a su espalda.



Daba la sensación de que el gol llegaría pero sin saber muy bien a favor de qué equipo. Jesús Ruiz le negó el tanto a Juanjo Narváez por dos veces en la misma acción con el colombiano recién incorporado al encuentro, por lo que los de Nafti se mantuvieron con opciones de puntuar en el Cartagonova. Colgaron balones al área pero les faltó rematarlos y cuando exigieron a Raúl Lizoain, como con un lanzamiento de Víctor García en el minuto 84, el portero blanquinegro respondió bien para amarrar tres valiosísimos no sin dos sustos finales para la parroquia local.





Óscar Rivas, de cabeza, estrelló el esférico en el larguero a centro de Emannuel Addai y un minuto después, ya en el 95, Jacobo González lanzó fuera justo antes de los tres pitidos finales.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Fútbol Club Cartagena: Raúl Lizoain; Iván Calero, Alcalá, Kiko Olivas, Fontán; Musto (Mikel Rico, m.66), Andy Rodríguez (Gonzalo Verdú, m.87), Tomás Alarcón; Jairo (Diego Moreno, m.66), Luis Muñoz (Juanjo Narváez, m.77) y Alfredo Ortuño (Dario Poveda, m.66).

0 - Agrupación Deportiva Alcorcón: Jesús Ruiz; Víctor García, Rivas, Chema, Iago López (Quintillá, m.73); Javi Pérez, Eteki (Javi Lara, m.85), Jacobo González, Juanma Bravo (Fede Vico, m.73); Marciano (Emmanuel Addai, m.58) y Chiky (Dyego Sousa, m.73).

Gol: 1-0, M.34: Jairo.

Árbitro: Alejandro Quintero González, del comité andaluz. Mostró la tarjeta amarilla al local Musto (m.24) y a los visitantes Chema (m.29) y Quintillà (m.94).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga Hypermotion de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante 9.798 espectadores.