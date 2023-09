Borja Iglesias matiza sus palabras y abre las puertas a la selección

El gallego del Real Betis ha concedido una entrevista este martes para El Golazo de Gol después de su posicionamiento con el caso del beso de Rubiales a Jenni Hermoso en la final del Mundial. El delantero declaró en sus redes sociales que le parecía lamentable "que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera". Además, solicitaba "un fútbol más justo, humano y decente".

Para el jugador aseguraba que "vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", sentenciaba.

El futbolista manifestó este martes que su posicionamiento en ese momento "fue porque sentía que había una situación que solucionar", y considera "que se están tomando las medidas". Además, dejó la puerta abierta a su regreso si "en algún momento vuelvo a hacer muchos goles y consideran que tengo que estar".

Para concluir, añadió que el siempre ha dicho "que quería jugar en la selección", y que para él es de las cosas más bonitas que le han pasado.