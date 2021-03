Tiempo de Opinión del España - Grecia: 'truño', bajonazo, errores del pasado...

El empate con el que la Selección Española de fútbol debutó ante Grecia en la Fase de Clasificación para el Mundial de Catar 2022 dejó mal sabor de boca.

El análisis de los especialistas de El Partidazo de COPE no pudo ser más contundente. Más allá de los detalles, las primeras impresiones sobre la Selección Española fueron negativas este jueves.

Paco González: "Truño de partido".

Manolo Lama: "Estoy deprimido. La Selección siempre me ilusiona, tenía la esperanza de ver un buen papel en la Eurocopa, y después de ver esto tengo hasta miedo".

Roberto Palomar: "Bajonazo. Me he dedicado a ver cómo quedaba el logo nuevo en las lonas".

Luis García: "No voy a ser yo el que defienda a la Selección...".

Guille Uzquiano: "Es una Selección de altibajos. Ni éramos tan buenos ni creo que haya que destruirlo todo ahora".

Dani Senabre: "El partido es malo, ha sido un truño, pero hay ‘cositas’".

Julio Maldonado 'Maldini': "Bajonazo. Queda la sensación de que vuelven errores pasados. Es difícil ilusionarse ahora mismo".

Fernando Evangelio: "¡Me ha sorprendido Grecia!".

Fernando Morientes: "Hay que ser realistas y creer, es una Selección joven".

