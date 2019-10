Robert Moreno: "Por supuesto que sería factible la presencia de Ansu Fati en la Eurocopa"

Este sábado España juega en Noruega en busca de una victoria que nos acerque aún más a la Eurocopa del año próximo. En la previa de este encuentro, el seleccionador Robert Moreno ha hablado sobre una de las sensaciones de este comienzo de temporada como es Ansu Fati. Moreno no descarta la presencia del joven jugador en la Eurocopa.

Otro de los nombres propios de esta semana es el de Sergio Ramos después de que El Mundo adelantara el deseo del jugador del Real Madrid de jugar el año que viene en los Juegos Olímpicos. Robert Moreno señala que se entero de la noticia por la prensa y habló que esto escenifica el afán del jugador y su caracter competitivo.

�� Robert Moreno: "No he hablado con @SergioRamos de los @JuegosOlimpicos. Me lo han comentado y eso define su ambición. Es realmente difícil, cuando has ganado todo lo que ha ganado él, mantener las ganas de seguir ganando".#UnidosPorUnRETO pic.twitter.com/Q2jCJoHFK6