Luis Enrique: "Jugar con público es positivo; a los jugadores les diré que piensen que también nos animan"

Luis Enrique Martínez analizó a Ucrania en Kiev, en vísperas del partido de la 4ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que mostró el respeto que tiene por el combinado ucraniano, al que la Selección Española ya sabe lo que es ganar: "Creo haber resaltado la racha de victorias de Ucrania, y por cómo la han conseguido. Aunque tenga bajas, van a seguir desarrollando las ideas de su seleccionador, es un equipo fiel a su forma de jugar. Es un equipo interesante. Necesitamos otro muy buen partido para poder superarles".

"Si a España, por velocidad, se le puede comparar con un Ferrari, a Ucrania también la comparo con un Ferrari", añadió el técnico en rueda de prensa.

En la rueda de prensa volvieron a sonar dos nombres: el de Ansu Fati y el de Adama Traoré, dos de las grandes sensaciones de esta última lista de convocados.

"Ansu Fati tiene 17 años, casi 18, y conoce perfectamente las situaciones defensivas que va a recibir. Va a haber diferentes posibilidades que va a tener que resolver. Luego depende de todo el equipo tener situaciones claras para los delanteros. Buscamos desde inicio para llevarles balones a los delanteros en las mejores condiciones. El otro día fue un partido difícil para todos por la presión alta y el nivel físico de Suiza. Nuestra idea es atacar constantemente", dijo con referencia al jovencísimo jugador del Barça.

"Veo bien a Adama como revulsivo y para empezar el partido, en sus dos versiones", puntualizó sobre Adama.

"Jugar con público nos acerca a la normalidad"

"Mirando el panorama, jugar con 15 mil espectadores es algo hasta optimista. Es mejor para Ucrania, pero le diré a los jugadores que piensen que nos animan a nosotros. Todo avance hacia la normalidad es positivo"

Se espera la presencia de más de 15.000 espectadores en las gradas del Olímpico de Kiev, escenario del encuentro de este martes. De hecho, 17.500 espectadores presenciaron el partido entre Ucrania y Alemania el pasado fin de semana.

"Es una realidad que jugar con 15.000 espectadores es hasta optimista y positivo para todos porque parece que nos acercamos a la normalidad. Para nosotros, jugar con público es una alegría y aunque no nos animen a nosotros, ya diré a los jugadores que piensen que nos animan también a nosotros", dijo Luis Enrique.

Felicitación en nombre de la Selección a Rafa Nadal

Luis Enrique no desaprovechó la oportunidad de felicitar a Rafa Nadal por la consecunción de su título número 13 de Roland Garros, destacando la grandeza del tenista de Manacor no sólo en las victorias, sino también en su forma de ser con las derrotas: "Me gustaría en nombre de la Selección Española dar una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por su 13er Roland Garros. Aunque es muy fácil felicitarle en este momento, me quedo con algunas de las derrotas en las que ha sabido dar lecciones de vida, en cuanto a lo que significa saber aceptar la derrota. En estos momento, tener referentes a Rafa Nadal que puedan representar a nuestro país es un gran orgullo. Le felicito, sabe reconocer cuando uno consigue una derrota y el respeto al rival que siempre tiene".