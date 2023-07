El West Ham anuncia que Declan Rice ha sido vendido "en un traspaso récord" para el fútbol inglés

Uno de los bombazos del verano ha llegado en la Premier. Declan Rice ya no es jugador del West Ham, según ha comunicado el club 'hammer' en un escueto comunicado en el que destacan que el centrocampista abandona el club "en un traspaso récord"para el fútbol británico.

En concreto, se trata de la oferta astronómica del Arsenal de Mikel Arteta, que va a pagar una cantidad cercana a los 120 millones de euros para hacerse con el pivote, tras un tira y afloja constante entre ambos clubes.

We can confirm Declan Rice has left the Club. — West Ham United (@WestHam) July 15, 2023

Será el traspaso más caro por parte de un club inglés, superando el de Enzo Fernández por parte del Chelsea, en una cantidad parecida. El West Ham se ha mostrado reacio a dejarle marchar, pero finalmente han tenido que ceder.

De hecho, el presidente conjunto del West Ham, David Sullivan, ha declarado que no querían vender a Declan Rice. "No queríamos venderlo, queríamos hacer el equipo sobre él. Pero Rice señaló que quería irse y no podíamos hacer otra cosa que dejarle ir", señala el escrito.