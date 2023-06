La Premier League publica el calendario de la próxima temporada

El encuentro Burnley-Manchester City abrirá el 11 de agosto la Premier League 2023/24, en la que el conjunto del español Pep Guardiola tratará de revalidar su título.

Según el calendario anunciado este jueves por la competición liguera inglesa, tras la apertura de la campaña, empezará a las 20.00 del viernes 11, el sábado el Arsenal recibirá al Nottingham y el Newcastle al Aston Villa; el domingo el Tottenham visitará al Brentford y el Chelsea se medirá al Liverpool en Stamford Bridge; y el lunes se cerrará la jornada inaugural con el Manchester United-Wolverhampton.

?? #PLFixtures for the 2023/24 season have arrived!