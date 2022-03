Pogba, sobre su lucha contra la depresión: "Empezó con Mourinho en el United"

El centrocampista francés Paul Pogba se ha sincerado sobre su lucha contra la depresión, que empezó "cuando estaba con José Mourinho en el United", tras convertirse en uno de los fichajes más caro de la historia en 2016.

"Personalmente, empezó cuando estaba con José Mourinho en el Manchester United. A veces no sabes cómo estás, sólo quieres aislarte y estar solo, pero son señales inequívocas", desveló Pogba en declaraciones al diario 'Le Figaro' y tras haber cargado con gran parte de las críticas por la inconsistencia de los 'Diablos Rojos' en los últimos años.

El francés, de 29 años, admitió cómo se sentía en los momentos más duros de su carrera, una depresión de la que "no hablamos". "Te preguntas si tienes la culpa porque nunca lo has vivido en momentos de tu vida", dijo el internacional galo en el parón de la liga por los partidos de las selecciones nacionales.

Pogba añadió que la riqueza personal y la aclamación que supone ser un futbolista profesional no impide que los jugadores pasen por momentos difíciles. "Todos los deportistas de élite pasan por estos momentos, pero pocos hablan de ello. Inevitablemente, sentirás la depresión en tu cuerpo, en tu cabeza, y puede que tengas un mes, incluso un año, en el que no estés bien. Pero no tienes que decirlo", afirmó.