Greenwood es acusado por su novia de supuestos malos tratos

La novia de Mason Greenwood, Harriet Robson, ha publicado varias publicaciones impactantes de las lesiones graves que ha sufrido, alegando ser víctima de abuso por parte de la estrella del Manchester United.

Harriet compartió una serie de fotos, videos y notas de voz en su cuenta de Instagram, incluida una imagen de sangre en sus labios que y varios moretones en la cara, el cuerpo y los muslos.





Con sangre sobre su boca, Harriet compartió el siguiente mensaje: “Para todos los que quieran saber qué me hace realmente Mason Greenwood”.

También compartió un archivo de audio que detallaba una escena gráfica que involucraba una voz femenina con una voz masculina.

Desde entonces, las publicaciones se han eliminado de la cuenta de Instagram de Harriet. El Manchester United hizo la siguiente declaración a la raíz de estaspublicaciones: “Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan establecido los hechos. El Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo”, según aparece recogido en el medio inglés 'The Mirror'.

La Policía del Gran Manchester emitió un comunicado dirigido a The Mirror que no confirma ningún nombre, pero que estaban investigando el asunto: "La Policía del Gran Manchester está al tanto de las imágenes y videos que circulan en las redes sociales. Se están realizando investigaciones para establecer las circunstancias completas".

La pareja había estado saliendo desde la escuela donde se conocieron por primera vez en Mersey School en Greater Manchester, pero se separaron en 2020 antes de la debacle de Greenwood con Inglaterra.

En su primera convocatoria con la selección nacional, el delantero coló a dos modelos islandeses en el hotel del equipo junto con Phil Foden, a pesar de las estrictas instrucciones de cuarentena.





