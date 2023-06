Messi se queda fuera del once ideal de la Ligue 1

Messi ha vivido un buen año con el Paris Saint-Germain, pese al mal curso que ha vivido el conjunto parisino. El argentino, que se proclamó campeón del mundo con Argentina en diciembre, ha sido clave para el título de Ligue 1 del equipo capitalino, aportando 16 goles y, sobre todo, 16 asistencias, siendo el tercer jugador que más goles y asistencias juntas ha sumado (32), por detrás de Mbappé (34) y empatado con Lacazette.

Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la Ligue 1 a la hora de ponerle en el once ideal del curso 2022-23, también en parte tras su salida anunciada rumbo a la MLS y al Inter Miami. El astro argentino se queda fuera de un once en el que la delantera la conforman los mencionados Mbappé y Lacazette, junto al extremo Openda, del Lens.

¡El XI ideal definitivo de la temporada 2022-23 tras sus votos! pic.twitter.com/RARvrTJqu6 — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) June 23, 2023

El campeón, el PSG, no es el equipo que más jugadores tiene. Cuenta con tres presencias: las de Nuno Mendes, Achraf Hakimi y Kylian Mbappé. El que más tiene es el Lens, subcampeón y revelación en Francia, que tiene cuatro participaciones: el portero Brice Samba, el defensa Kevin Danso, el centrocampista Seko Fofana y el delantero Loïs Openda.