El PSG hace oficial el fichaje de Asensio hasta 2026

Marco Asensio jugará las próxima tres temporadas en el París Saint Germain. Este jueves se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. El fichaje del balear por el campeón francés se produce tras finalizar su contrato con el Real Madrid el pasado 30 de junio.

Formado en el Mallorca, Marco Asensio debutó con el primer equipo del club de su ciudad natal en la temporada 2013-2014. Traspasado al Real Madrid en verano de 2015, salió directamente cedido al RCD Espanyol, donde disputó 37 partidos y marcó 4 goles, incluidos un doblete y una asistencia en su primer partido con el club catalán.

Tras una temporada cedido en el RCD Espanyol, Marco Asensio regresó al Real Madrid. En siete temporadas en el club madridista, disputó 286 partidos (61 goles, 29 asistencias), ganó tres veces la Liga española (2017, 2020 y 2022), dos Supercopas de España (2017 y 2020), tres Ligas de Campeones (2017, 2018 y 2022), cuatro Mundiales de Clubes (2016, 2017, 2018 y 2022), tres Supercopas de la UEFA (2016, 2017 y 2022) y una Copa de España (2023).

El zurdo fue convocado por primera vez con la selección española en mayo de 2016, antes de ser seleccionado por Julen Lopetegui para participar en el Mundial de 2018. Cuatro años después, en Catar, Marco Asensio disputó la segunda Copa Mundial de la FIFA de su carrera y marcó un gol.

El central eslovaco Milan Skriniar se ha convertido este jueves en nuevo futbolista del París Saint-Germain francés, club con el que ha llegado a un acuerdo para las próximas cinco temporadas, después de quedar libre al no ampliar su contrato con el Inter de Milán italiano, según un comunicado.

"El París Saint-Germain se complace en anunciar el fichaje de Milan Skriniar para las próximas cinco temporadas. El defensa eslovaco se ha comprometido con el club hasta el 30 de junio de 2028", avanzó el conjunto parisino.

Formado en el FK Ziar nad Hronom, su club de origen en Eslovaquia, Skriniar comenzó su carrera profesional en el MSK Zilina en 2011, donde, en su segundo año, levantó el doblete de Liga y Copa, antes de salir cedido al Zlaté Moravce en 2013.

El internacional eslovaco viajó a Italia en enero de 2016, fichado por la Sampdoria, conjunto en el que disputó 38 encuentros. Elegido mejor defensa de la liga en 2017, Skriniar se decantó por el Inter de Milán como siguiente destino, donde se convertiría en el mariscal del Giuseppe Meazza.

El eslovaco jugó 246 partidos como 'nerazzurro' durante las últimas cinco temporadas, marcando 10 goles y engrosando un palmarés en el que relucen un 'Scudetto' (2021), dos Copas de Italia (2022 y 2023) y dos Supercopas de Italia (2021 y 2022).

"Estoy muy contento de formar parte de este maravilloso club. El PSG es uno de los clubes más fuertes del mundo, con jugadores de talla mundial y una afición fantástica", declaró Skriniar en sus primeras declaraciones como jugador de la entidad parisina, donde está llamado a ocupar el puesto de Sergio Ramos, que abandonó el club este verano.

El Bayer Leverkusen ha hecho oficial este jueves la llegada de Graint Xhaka. El conjunto alemán, dirigido por Xabi Alonso, se ha hecho con los servicios del futbolista suizo a cambio de 25 millones de euros.

El futbolista de 30 años firma un contrato de cinco años con el Leverkusen, después de siete temporadas vistiendo la camiseta del equipo londinense. Xhaka llegó en mayo de 2016 al Arsenal, donde ha disputado un total de 297 partidos en los que ha logrado 23 goles y 29 asistencias.

El portugués Luis Castro fue anunciado este jueves como nuevo entrenador del Al Nassr de Arabia Saudí, donde milita su compatriota Cristiano Ronaldo.



Castro abandonó el pasado 30 de junio su cargo como técnico del Botafogo, actual líder del Campeonato Brasileño, para embarcarse en una nueva aventura.



En los quince meses en que estuvo como entrenador del conjunto brasileño consiguió 42 victorias en 80 partidos, cedió 15 empates y sufrió 23 derrotas.

It's official : ??

Mr. Luis Castro is the New Head Coach of @AlNassrFC ??



Welcome Boss ?? pic.twitter.com/u6tdX9lbs9