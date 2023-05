El Luton Town jugará por primera vez en la Premier

l Luton inscribirá su nombre en la lista de clubes que han formado parte de la Premier League tras superar al Coventry desde la tanda de penaltis en la final por el ascenso disputada en Wembley y que terminó 1-1 tras la prórroga.



Nunca antes, el conjunto que ahora dirige Rob Edwards había participado en la Primera División de Inglaterra bajo el formato Premier. De hecho, con anterioridad, sólo estuvo dos temporadas en la elite del fútbol británico, la 90/91 y la 91/92, cuando perdió la categoría justo antes de la fundación de la Premier League.



Wembley fue el escenario de un duelo romántico entre dos equipos que hace apenas dos años estaban en la cuarta división del fútbol inglés. Parecían condenados a sufrir en la irrelevancia de las categorías inferiores británicas, pero sin apenas pestañear se plantaron en una final por el ascenso ante miles de aficionados con ganas de ver a sus clubes con los mejores.



Y si la última temporada en Primera División del Luton fue en 1992, el Coventry la disputó en la 2000/2001, cuando descendió tras once cursos consecutivos en la máxima categoría del fútbol inglés. Incluso fue uno de los fundadores de la Premier, una competición que se ha perdido durante más de dos décadas.





