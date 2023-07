Lula Da Silva, presidente de Brasil, critica a Ancelotti: "¿Por qué no resuelve el problema de Italia?"

El presidente de la Confederación Brasileña de fútbol confirmó este martes la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la selección brasileña. Pero no todas las reacciones han sido buenas.

Lula da Silva, presidente de Brasil, ha criticado duramente al técnico del Real Madrid después de hacerse oficial que el italiano entrenaría al combinado nacional la próxima Copa América: "Nunca fue técnico de Italia. ¿Por qué no resuelve el problema de Italia?Nunca fue a disputar la Copa del Mundo con su selección", declaró el presidente al canal de televisión SBT.

Da Silva se acordó también, del actual técnico de la canarinha, Fernando Diniz, defendiendo su "creatividad y personalidad" como seleccionador de la cinco veces campeona del Mundo. (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Cree, además, que hasta la llegada de Ancelotti, "aprovechará la gran oportunidad que tiene para defender los colores de su país".



Y no solo ha tenido críticas para Carletto. Ha destacado que el problema actual de la selección brasileña no es el entrenador, sino la "falta de calidad" del fútbol brasileño: "El problema no es Diniz. En la actualidad, no tenemos la calidad de jugadores que tuvimos en épocas pasadas. Ese es el principal culpable", finalizó.