La 'Juve' se la pega ante el Sassuolo; la Lazio sigue atascada; Leao da la victoria al Milan

SASSUOLO, 4 - JUVENTUS, 2

La 'Juve' perdió este sábado su condición de invicta al sucumbir a domicilio ante el Sassuolo (4-2), en lo que fue una vuelta a las andadas para el combinado que dirige Massimiliano Allegri marcada por los errores del meta polaco Wojiech Szczesny y del italiano Federico Gatti y por la casi inoperante actividad ofensiva durante todo el encuentro.

No fue un buen partido de una Juventus, que acabó el choque con la dantesca imagen del autogol de Gatti pero que ya empezó a contrapié un duelo en el que le costó sobre manera ser decisivo en ambas áreas. Porque no fue hasta el minuto 78, con el tanto del italiano Federico Chiesa, cuando la 'Juve' disparó por primera vez entre los tres palos, un signo evidente de la poca presencia ofensiva de un equipo que, además, no fue seguro en defensa.

LAZIO, 1 - MONZA, 1

La Lazio sumó este sábado su cuarta jornada sin ganar en Serie A y alargó su mal arranque de temporada tras empatar ante el Monza (1-1) en el Estadio Olímpico de Roma.

Esta vez, el empate en el Olímpico no tuvo la épica que tuvo el último, ante el Atlético de Madrid en Liga de Campeones con el tanto del meta italiano Ivan Provedel. Un recuerdo feliz, el de ese partido, que lejos queda en el campeonato doméstico en el que el combinado 'biacoceleste' solo suma un total de cuatro puntos.

El italiano Ciro Immobile abrió a los diez minutos la cuenta goleadora de los locales desde los once metros tras el penalti provocado por su compañero Mattia Zaccagni, pero poco antes del descanso la ventaja despareció.

MILAN, 1 - HELLAS VERONA, 0

Un gol del portugués Rafael Leao fue suficiente para que este sábado el Milan se impusiera ante el Hellas Verona (1-0), en lo que fue el reencuentro 'rossoneri' con la victoria tras dos partidos seguidos sin ganar.

En un día gris en el que incluso el partido tuvo que ser retrasado por las fuertes granizadas, el Milan supo mantener la calma para no sucumbir a la presión que acumulaba en los hombros. Necesitaba con urgencia la victoria, porque la dolorosa derrota ante el Inter de la pasada jornada y la incapacidad goleadora ante el Newcastle en Liga de Campeones, cuando dejó escapar al combinado inglés de San Siro, empezaban a hacer mella en 'Casa Milano'.