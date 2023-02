Heitinga se hará cargo del Ajax hasta final de temporada

El Ajax de Ámsterdam anunció que ha prolongado el compromiso como primer entrenador, hasta final de temporada, al exinternacional neerlandés John Heitinga, quien había asumido la dirección del equipo como interino tras la destitución de Alfred Schreuder la pasada semana.



El técnico, de 39 años y canterano del club de Ámsterdam que militó como defensa en el Everton, el Atlético de Madrid, el Fulham o el propio Ajax, ejercía como entrenador de las categorías inferiores desde el inicio de temporada hasta saltar al primer equipo este enero.



Schreuder ocupaba el banquillo del club desde el pasado verano, cuando llegó para suplir la partida de Erik ten Hag al Manchester United, y los malos resultados del equipo propiciaron su cese.





