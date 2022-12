La comunidad islámica acusa de 'infiel' a Salah por celebrar la Navidad

El futbolista egipcio Mohamed Salah desató un alud de críticas en redes sociales tras compartir una foto con su familia festejando las fiestas navideñas, algo que se repite cada año desde su fichaje en el Liverpool, y que en esta ocasión generó descontento de muchos internautas musulmanes hasta el punto de que el mayor organismo islámico reaccionó a la polémica.

El origen de esta controversia se sitúa en el carácter cristiano de las fiestas navideñas, inexistentes en la religión musulmana que es mayoritaria en Egipto, el país de nacimiento de Salah, así como en la mayoría de los países árabes, que tienen al Islam como confesión principal.

Algunos de los usuarios atacaron al jugador egipcio en las redes sociales con comentarios como "una foto así te acercará a los ingleses, pero hará perder muchos de tus fanáticos de los musulmanes el mundo árabe", "Basta de reverencias a Occidente, eres un modelo a seguir para la juventud musulmana" y llegaron a llamarle "infiel". Pocos fueron los comentarios que apoyaban o defendían a Salah.

Por su parte, Dar al-Ifta de Egipto, el mayor organismo islámico egipcio de asesoramiento, se pronunció en las redes sociales sobre la polémica que se desata con cada fiesta relacionada con los cristianos, e indicó que "no hay ninguna prohibición en la Sharia, de felicitar a los no musulmanes en sus fiestas, esto no es una salida del Islam como dicen algunos extremistas".