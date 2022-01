Christian Eriksen entrena con el filial del Ajax mientras encuentra equipo

El centrocampista danés Christian Eriksen ha empezado a entrenar con el Jong Ajax, el filial del Ajax de Ámsterdam, con el objetivo de mantenerse en forma hasta que encuentre nuevo equipo tras su marcha obligada del Inter de Milán, ha informado este martes la entidad neerlandesa.

Legends are always welcome ♥?@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.