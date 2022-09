El Chelsea despide a su fisioterapeuta de los últimos 17 años en una llamada de 30 segundos por Zoom

El Chelsea se encuentra en un momento de cambio. La llegada del norteamericano Todd Boehly, tras un largo periodo con Roman Abramovich al mando, ha producido diferentes renovaciones en el seno del conjunto blue. Una de las grandes noticias que se han producido en las últimas semanas ha sido la destitución del alemán Thomas Tuchel, tras un inicio irregular de esta temporada. Graham Potter ha sido su sucesor.

No ha sido solo Tuchel el que ha tenido que despedirse de su club, sino que también le ha tocado a personal que llevaba más tiempo. Uno de ellos es el fisioterapeuta Thierry Laurent, que llevaba 17 años en el equipo de Stamford Bridge. Según informa Metro, el trabajador físico del equipo fue despedido a través de una "corta, muy corta llamada de Zoom" el pasado martes.

As reported by @AdrianJKajumba, #CFC's respected head physio Thierry Laurent is leaving the club after 17 years. Told by chairman Todd Boehly over Zoom earlier today - came as a surprise to him. Full story here: https://t.co/5b1knLZ4j4