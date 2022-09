El Chelsea destituye a Thomas Tuchel tras caer en su estreno en Champions

El técnico alemán Thomas Tuchel ha dejado de ser entrenador del Chelsea este miércoles, después de que el club londinense haya anunciado su destitución en un comunicado, como medida dentro del "arduo trabajo" que está realizando el nuevo propietario para que "avance" el equipo.

El Chelsea quiso dejar constancia en la nota de su "agradecimiento" a Tuchel por "todos sus esfuerzos" en el club desde que este anunciara su llegada en enero de 2021. "Thomas tendrá un lugar en la historia del Chelsea después de ganar la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundialito de Clubes", elogió el club recordando su palmarés en el banquillo 'blue'.

La medida, cuando el nuevo grupo propietario del club, encabezado por Todd Boehly, ha llegado a los 100 días a cargo del conjunto inglés, es parte de su "arduo trabajo para hacer que el club avance", según el comunicado. "Los nuevos propietarios creen que es el momento adecuado para hacer este cambio", argumentaron, después de la derrota por 1-0 en su estreno en la nueva edición de la Champions este martes ante el Dinamo Zagreb.

Y esto sí que no me lo he visto venir: destituido el técnico que levantó la última Champions del Chelsea (tras llegar a mitad de temporada).



Su derrota en Zagreb y el mal arranque en la Premier provocan el cambio en el banquillo. https://t.co/mkyyJNBVrx