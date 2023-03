El Benfica, sobre una posible Liga Ibérica: "Sería financieramente fantástico"

Uno de los máximos responsables del Benfica, Domingos Soares de Oliveira, afirmó que tener una Liga Ibérica "sería fantástico" desde el punto de vista comercial, pero advirtió de que los equipos pequeños "desaparecerían".

Soares de Oliveira representó al Benfica en la cumbre "El negocio del fútbol", organizada en Londres por el diario Financial Times, y abordó la creación de una Liga entre Portugal y España, algo que sería favorable para el mercado luso. "Creo que por la parte comercial sería fantástico tener una Liga Ibérica, porque aprovecharíamos no una población de 10 millones (la de Portugal), sino un total de 50 millones", dijo, en declaraciones publicadas por el club luso en su página web. Sin embargo, "si creáramos una Liga Ibérica, muchos de los clubes más pequeños desaparecerían porque no podrían enfrentarse a Benfica, Oporto y Sporting de Portugal, por lo que creo que estamos lejos de esa situación", añadió.

El representante de las "águilas" comentó también la estrategia seguida por el equipo, responsable de algunos de los mayores traspasos del fútbol mundial. En enero pasado vendió al argentino Enzo Fernández al Chelsea por 121 millones de euros, y a principios de temporada traspasó al uruguayo Darwin Núñez al Liverpool por 100 millones. Su mayor operación fue en 2019, cuando traspasó al portugués João Félix al Atlético de Madrid por 127 millones.

Si el Benfica quería "competir al más alto nivel no podíamos basarnos sólo en las mismas fuentes de ingresos que los demás" debido a las limitaciones del mercado portugués, por lo que "pusimos la negociación de jugadores como parte de nuestra estrategia", dijo. "No es que nos guste hacerlo, no nos gusta", pero es necesario "si queremos mantener nuestros ingresos al alza y pagar salarios altos", lamentó.

Añadió que, a pesar del "fantástico trabajo" del Benfica en otras áreas, todavía no es suficiente "para poder retener" a sus grandes estrellas.

Domingos Soares de Oliveira, de 62 años, es administrador y co-consejero delegado de la Sociedad Anónima Deportiva del Benfica, club donde lleva desde 2004. Esta semana fue uno de los varios acusados por la Fiscalía portuguesa de los delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, entre ellos el expresidente del equipo, Luís Filipe Vieira, y el exdirector financiero, Miguel Moreira.