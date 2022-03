Ez Abde dice "no" a España y jugará con Marruecos

Ez Abde defenderá finalmente la camiseta de la selección de Marruecos. El joven extremo del Barcelona se ha decantado finalmente por su país de nacimiento y ha sido convocado por los leones del Atlas para los partidos de clasificación de cara al Mundial 2022 de Catar ante la República Democrática del Congo.

Marruecos y el Congo se jugarán un billete para el torneo el 25 de marzo en Kinsasa y el 29 de marzo en Casablanca y el bosnio Vahid Halilodzic ha convocado a Ez Abde para estos partidos.

Your TEAM ?????? Plenty of support for the Atlas Lions! Ready to fight for our #WorldCup ticket! #DimaMaghrib ???? #FIFAWorldCupQualifiers#WCQ2022#TeamMoroccopic.twitter.com/VGT7mXoTs0