El Barcelona pasa por encima del Alavés; el Levanta suma diez victorias seguidas

Alavés, 0 - Barcelona, 4

El Barça sigue ocupando su condición de líder invicto una semana más tras batir al colista, el Alavés Gloriosas (0-4).

Puede que no fuera la victoria más apabullante en resultado (0-4), pero lo cierto es que el Barça no dio tregua a un Alavés que apenas pudo acercarse a la portería de Sandra Paños. El cuadro albiceleste ofreció algo de resistencia durante los primeros treinta minutos, pero en el 33’ la nigeriana Oshoala abrió una lata, que se aumentó con el tanto en propia parte de su compatriota Ohale en el 39’ con el que se llegaba al 0-2 del descanso.



En la vuelta al verde el Barça continuó generando ocasiones y a pesar del buen rendimiento de Jana, los goles no tardaron en llegar por obra de Aitana en el 64' y de Claudia Pina, asistida a la perfección por la inglesa Lucy Bronze, en el 84' (0-4).

Levante, 5 - Las Planas, 0

El Levante ha logrado su décima victoria consecutiva tras golear al Levante Las Planas en una segunda parte brillante (5-0).

Tras una primera parte más igualada en la que solo subió al marcador el tanto de penalti de Alba Redondo (30’), el equipo granota pasó por encima del conjunto visitante con un vendaval de goles en la segunda mitad.



Primero marcó Mayra para situar el 2-0 en el 59’ y en apenas seis minutos, la portuguesa Tatiana Ferreira (62’) y Alba (65’) ya habían confirmado la victoria del conjunto local, que amplió aún más su diferencia con el doblete de la delantera colombiana en el 72’ (5-0).

Betis, 0 - Valencia, 1

El Valencia comenzó el encuentro con mucha insistencia ofensiva y en el minuto 5, Marta Carro puso el 0-1 que intentó enmendar el Real Betis durante una primera mitad en la que el resto de ocasiones llegaron por parte del cuadro hispalense al que le volvió a faltar acierto.



Durante la segunda mitad, y pese a que las ocasiones se sucedieron a ambos lados, fue el Valencia el que más cerca estuvo de marcar, una vez más por medio de Marta Carro, que en el 80' tuvo un penalti frustrado por Malena.

Villarreal, 0 - Madrid CFF, 3

El Madrid CFF también ratifica su cambio de rumbo y es que con esta victoria ante el Villarreal, el cuadro capitalino ya suma cuatro encuentros sin ver la derrota.



En esta ocasión, los goles de la chilena Karen y de Ana González en los minutos 30 y 32 valieron para poner el 0-2 al descanso y permitieron que el cuadro visitante cogiera confianza para terminar de imponerse en la segunda parte con el tanto de una habitual como es la zambiana Kundananji, que volvió a hacer gala de su capacidad goleadora situando el 0-3 con el que se afianzó el triunfo (0-3).