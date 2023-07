Nigeria resiste a Canadá y saca un heroico empate; Suiza doblega a Filipinas

La selección canadiense, número 7 del ranking mundial de la FIFA, iniciaba su camino en el torneo ante el adversario 'a priori' más asequible del Grupo B, el físico equipo nigeriano que está liderado por la delantera Asisat Oshoala, jugadora del FC Barcelona.

Las 'canucks' llevaron el peso del juego desde el principio, mientras que las de Randy Waldrum esperaban con un bloque bajo, que defendía con facilidad las acometidas norteamericanas. Con el paso de los minutos las africanas fueron mejorando y en el tramo final inquietaron a sus rivales con un rápido juego vertical, liderado por su estrella, que era un quebradero de cabeza para la defensa canadiense.

It ends 0-0 at Melbourne Rectangular Stadium courtesy of some Captain Chiamaka heroics. ??#BeyondGreatness | #FIFAWWC