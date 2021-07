Un inexistente penalti en la prórroga mete a Inglaterra en la final de la Eurocopa

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

120+1' - ¡FINAL DEL PARTIDO! Un inexistente penalti sobre Sterling mete a Inglaterra en la final de la Eurocopa y se enfrentará a Italia el domingo a las 21:00.

YESSSSSSSSS!!!



The #ThreeLions are EURO finalists for the first time! ?? pic.twitter.com/AYddcT0xJt — England (@England) July 7, 2021





120' - Se añade un minuto.

118' - Jugadón de Sterling, que podía haber sentenciado el partido, pero se topó con Schmeichel. El balón se marca a córner.

114' - Intenta guardar la posesión Inglaterra tras el gol.

110' - ¡UY BRAITHWAITE! Se revolvió bien el delantero pero su disparo lo despeja Pickford a saque de esquina.

109' - Reclama Henderson un penalti en el área de Dinamarca pero el colegiado no señala nada.

105' - ¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE DE LA PRÓRROGA!

105' - Cambio en Inglaterra. Se retira Grealish, que había entrado en la segunda parte, y entra Trippier.

105+3' - ¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRÓRROGA! El gol de Harry Kane pone a Inglaterra con un pie en la final de la Eurocopa.





105' - Se añaden tres minutos.

104' - ¡GOL DE INGLATERRA! ¡GOL DE HARRY KANE! Adivinó el disparo el portero de Dinamarca y se lo detuvo pero, en el rechace, el delantero del Tottenham sí que anota y adelanta a Inglaterra.





103' - Lo confirma el VAR. Es penalti para Inglaterra.

101' - Penalti a favor de Inglaterra. Jugadón individual de Sterling por la derecha, entró en el área y, tras notar un ligero toque, se termina tirando dentro del área. Va a revisarlo el VAR porque es muy dudoso.

MALDINI: "Me parece escandaloso pitar este penalti"

97' - ¡QUÉ ZAPATAZO DE GREALISH! Se la acomodó para su pierna derecha y sacó un disparo seco que se tuvo que quitar de encima Pickford.

96' - Nueva ocasión de Inglaterra, que está embotellando a Dinamarca en este inicio de la prórroga.





91' - Cambio en Inglaterra. Se marcha Mount y entra Foden.

91' - ¡NUEVO PARADÓN DE SCHMEICHEL! Se metió en el área el delantero del Tottenham y, a pesar de estar escorado, saca un disparo seco que ataja Schmeichel.

90' - ¡COMIENZA LA PRIMERA PARTE DE LA PRÓRROGA!

90+6' - ¡FINAL DEL PARTIDO! Inglaterra y Dinamarca no rompen el empate y el segundo finalista de esta Eurocopa se decidirá en la prórroga.





90+3' - Se marcha alto el disparo de Philips. Aguanta Dinamarca el arreón final de Inglaterra y el partido se va a marchar a la prórroga.

90+2' - Falta de Poulsen sobre Jack Grealish.

90' - Se añaden seis minutos.

86'- Turno ahora para Dinamarca, que es quien ataca en este tramo final de partido.

81' - Falta de Delaney sobre Mason Mount.

78' - Cambio por lesión en Dinamarca. Christensen se retira lesionado y entra en su lugar Andersen.

73' - Falta a favor de Dinamarca. Había falta de Kane en la recuperación y, después, Wass ha podido cometer penalti sobre el delantero del Tottenham.

71' - Tarjeta amarilla a Daniel Wass tras una entrada sobre Grealish.

68' - Cambio en Inglaterra. Se marcha Saka y entra Grealish.





66' - Triple cambio en Dinamarca. Se marchan Stryger, Damsgaard y Dolberg, y entran Wass, Poulsen y Norgaard.

60' - MALDINI: "Qué partidazo está siendo la segunda parte"

59' - ¡OTRA OCASIÓN PARA INGLATERRA! Gran combinación de Inglaterra, le llegó la pelota a Shaw pero su centro al corazón del área no encontró rematador.

QUIQUE SÁNCHEZ FLORES: "Los laterales ingleses ni atacan ni defienden"

56' - Córner a favor de Dinamarca.





54' - ¡VAYA PARADA DE SCHMEICHEL! Cabezazo de Maguire al segundo palo y el portero danés 'vuela' hasta el segundo palo para meter la mano y detener el balón.





51' - ¡PARADÓN DE PICKFORD! Gran disparo desde la frontal de Dolberg pero estuvo muy seguro deteniendo abajo el portero de Inglaterra. Había señalado fuera de juego el juez de línea.

48' - Tarjeta amarilla para Maguire. Saltó con todo para rematar el centro lateral pero impactó con el codo en la cabeza de Kjaer.

47' - Falta lateral cometida sobre Saka.

45' - ¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE!

45' - DESCANSO. Inglaterra y Dinamarca se marchan a los vestuarios tras una primera parte muy igualada donde ha habido dos goles.

?????????????? England level via Simon Kjær own goal ??#EURO2020pic.twitter.com/spjKWLlKv3 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021





43' - Aprieta ahora Inglaterra buscando el segundo gol ante una Dinamarca replegada en su área.

39' - ¡GOL DE INGLATERRA! ¡GOL EN PROPIA DE KJAER! Pase majestuoso de Harry Kane para Saka a la espalda de la defensa, apuró línea de fondo y su pase atrás lo despeja Kjaer dentro de su portería antes de que llegue Sterling.





37' - ¡PARADÓN DE SCHMEICHEL! Jugada por la izquierda de Inglaterra, recogió el balón Sterling en el área pequeña pero su disparo se estrella en el cuerpo del portero danés. Paradón.

36' - Buena jugada de Dinamarca. Contraataque liderado por Maehle pero, finalmente, el centro de Hojbjerg no encuentra rematador en el segundo palo.

35' - Lanza Sterling, a la barrera.

34' - Cae Kane en la frontal del área. Falta muy peligrosa para Inglaterra.

29' - ¡GOL!¡GOL!¡GOL!¡GOLAZO DE DINAMARCA! Libre directo de Stryger desde la frontal del área que se cuela por la escuadra de Pickford. Golazo.





PACO GONZÁLEZ: "Era parable, no iba exactamente a la escuadra"

QUIQUE SÁNCHEZ FLORES: "Es un gol merecido.

27' - Falta de Mason Mount sobre Dolberg. Le dio con el brazo en la cara el futbolista del Chelsea para cortar el contraataque.

24' - ¡UY DAMSGAARD! Otro error en la salida de Inglaterra, recuperó Dinamarca y el delantero, desde fuera del área, saca un disparo que se marcha por muy poco.

21' - Empieza a despertar Dinamarca teniendo la pelota ante la tímida presión de Inglaterra.

MALDINI: "Si Inglaterra va a presionar arriba a Dinamarca puede hacerle mucho daño".

QUIQUE SÁNCHEZ FLORES: "No veo a Inglaterra como un equipo que quiera dominar durante todo el partido"





16' - Doble ocasión para Dinamarca. Primero disparó Hojberjg tras una pérdida de los ingleses y, tras el saque de Pickford, Braithwaite roba la pelota y su disparo se marcha desviado.

15'- Disparo alto de Harry Kane desde la frontal. Continúa dominando Inglaterra.

12' - Atrapa Schmeichel el disparo manso de Sterling.

10' - Despeja Kjaer un centro peligroso de Luke Shaw. Está embotellando Inglaterra a Dinamarca en este inicio de partido.

5' - ¡UY STERLING! No llega por muy poco el futbolista del Manchester City a un centro peligrosísimo de Luke Shaw. Comienza atacando Inglaterra.

2' - ¡UY INGLATERRA! Piden cesión los jugadores ingleses después de que, en un ataque prometedor, un defensa danés le retrasase la pelota a Schmeichel. No ha señalado nada el colegiado.

1' - ¡COMIENZA EL PARTIDO EN WEMBLEY! 90 minutos para decidir quién se enfrentará a Italia en la final de la Eurocopa.

????¡¡¡HOOOLA, HOLAAA!!!????



??Hoy conoceremos el segundo finalista de la #EURO2020



¿??????????????Inglaterra o Dinamarca?????



???En Wembley



?? Italia espera rival???? pic.twitter.com/D62oeQB8HX — Tiempo de Juego (@tjcope) July 7, 2021





¡Suenan los himnos en Wembley! Esto está a punto de comenzar.

Inglaterra y Dinamarca se disputan el segundo pase a la final de la Eurocopa después de que Italia tumbase a España en los penaltis.





- Once de Inglaterra: Inglaterra ha optado por jugar con defensa de cuatro ante Dinamarca y con Bukayo Saka como titular, para buscar la primera final de su historia en un gran torneo en 55 años.

??? TEAM NEWS: One change for England as Bukayo Saka comes in for Jadon Sancho...



?????????????? Thoughts on this XI?#EURO2020 | #ENG — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021

- Once de Dinamarca: La selección danesa busca aguarle la fiesta a los británicos en Wembley.

??? TEAM NEWS: Denmark unchanged for semi-final against England...



???? Which players have impressed you most at EURO 2020?#EURO2020 | #DEN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 7, 2021