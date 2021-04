La UEFA confirma los horarios de semifinales de la Champions: Real Madrid - Chelsea, martes 27 de abril

La UEFA ya ha hecho oficiales las fechas oficiales para la celebración de las semifinales de la Champions League.

El Real Madrid disputa el encuentro de ida frente al Chelsea en el Estadio Alfredo Di Stéfano el próximo martes 27 de abril de 2021 a las 21 horas. Mientras que la vuelta se jugará ocho días después: el miércoles 5 de mayo de 2021, también a las 21 horas, en Stamford Brigde (Londres).

La otra eliminatoria queda así: la ida del PSG - Manchester City se disputa el miércoles 28 de abril de 2021 en el Parque de los Príncipes (París), mientras que la vuelta está fijada el martes 4 de mayo de 2021 en el estadio City of Manchester.

