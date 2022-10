Simeone reconoce con "sí" rotundo que este miércoles ha vivido su día más duro como entrenador del Atlético

La lectura de Diego Simeone del empate frente al Leverkusen parte de la surrealista última jugada, con ese penalti fallado y dos rechaces que acabaron fuera de la portería del equipo alemán.

"Podríamos haber marcado algún gol más... Pero el reflejo final del penalti fallado y el balón al travesaño te marca lo que fue esta primera parte de la Champions. No buscamos excusas, nos faltó hacer cosas. Pero el segundo tiempo fue de altísimo nivel, con juego, con situaciones de gol, con situaciones bien resueltas de Oblak", analizó el técnico argentino. "Te abronca no tener la posibilidad de seguir en el partido que viene contra el Oporto".

Simeone se queda con el empuje y la actitud del equipo durante el segundo tiempo: "Cuando el equipo se entrega como lo hizo en la segunda parte, me identifico con el equipo. Es un golpe duro, no lo esperábamos, no lo queríamos, pero el equipo está".

Y cree que ahora, una vez eliminados de la Liga de Campeones, "hay dos formas de seguir: o te pones del lado de la víctima o del fuerte para escarbar, porque hay donde escarbar todavía. Dentro de una derrota dura y un momento no positivo, hay cosas buenas. Repito: está la posibilidad de ponerte del lado de la víctima o del que quiere seguir peleando, y yo quiero seguir peleando".

"El Brujas probablemente pierda en Alemania..."

La próxima semana, el Atlético de Madrid viaja a Portugal en busca del billete para jugar la Europa League. Incluso el 'Cholo' hace sus cábalas ante la última jornada de la fase de grupos: "Aún hay que ganar para estar en la Europa League. El Porto querrá ganar para pasar primeros, el Brujas muy probablemente pierda en alemania, así que para seguir tenemos que ganar. No esperábamos caer tan pronto pero es la realidad, ya el año pasado nos costó clasificarnos. Este año teníamos un grupo nuevo, son cosas a observar".

Después, en rueda de prensa, no dudó en afirmar que, quitando las derrotas en las dos finales de la Liga de Campeones, es su momento más duro como entrenador del Atlético de Madrid. Lo dijo con un "sí" contundente a la pregunta de Javi Gómez, de la Cadena COPE.