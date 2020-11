Varane: "No sé si es casualidad o no, pero sin Ramos no hemos estado bien"

Rapahel Varane atendió a los medios en la rueda de prensa al partido de este martes ante el Inter, en la tercera jornada de la Champions League.

No encajar gol

Un partido como el de mañana es difícil. Nos enfrentamos a un rival. Vamos con mucha ilusión y no hay que especular. Los partidos con presión nos gusta

Varane es mejor con Ramos

Como defensa me siento cómodo cuando el equipo defiende más compacto. Cuando el equipo no defiende bien, tomamos decisiones más complicados. Los últimos resultados sin Ramos el equipo no ha estado bien. El carácter de Ramos es bueno para el equipo, no sé si es casualidad o no, pero sin él no hemos estado bien. Mis cualidades son completarías con Ramos.

Mañana se juega el pase

Es distinto a lo que estamos acostumbrados. Nos lo tenemos que tomar como un partido de eliminación directa. Tenemos plantilla para dar cara ante cualquier desafío. Es una oportunidad más

Lukaku

Le conozco bien. He jugado contra él cuando estaba en el Manchester y también con la Selección y también cuando éramos más jopvenes. Es un jugador muy bueno, pero el Inter tiene una plantilla muy completa y siempre crea peligro arriba

Militao

En este periodo tenemos que estar preparados para este tipo de imprevistos. No hemos pensado que no íbamos a jugar el partido. Tenemos que adaptarnos a esta situación. Tenemos que pensar solo en lo que podemos hacer

Manchester City

Es pasado y hay que aprender del pasado para hacerse más fuertes y aprender. Cuando ganamos decimos que no tenemos que ganar de las cosas positivas, lo mismo que con las cosas negativas

Hazard

Es un jugador con el que podemos hablar de todo. Se adpató muy bien al vestuario. Es un jugador top que nos va a dar mucho y a nivel desiquilibrante es un jugador especial.

Montaña rusa, Champions vs Liga

Nos falta un poco de regularidad, pueden ser por distintos motivos. El calendario es complicado. La preparación es distinta este año, pero todavía queda muchísimo y solo pensamos en mejorar.

Más energía entre vosotros, por qué lo de afuera no ayuda

El vestuario del Real Madrid está unido. Sabemos la responsabilidad de jugar en el Real Madrid y de lo que se dice fuera, pero nosotros tenemos que tener tranquilidad. Fuera, cuando los resultados no son buenos, hay más presión y cuando son buenos, se busca alguna cosa. Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Hay cosas que no depende de nosotros y tenemos que tener tranquilidad.

Problemas en defensa

El calendario es copmplicado. Atrás tenemos bajas y solo pensamos en prepararnos bien a nivel físico para jugar cada tres días, aunque no va a ser fácil.

Achraf salir fuera y no quedarse

Tiene que tomar la decisión que crea que es mejor para él. Seguro que el Real Madrid es un club especial para él.

Paciencia jugadores jóvenes

Siempre se espera muchas cosas de los jugadores y siempre hay que tener calma y tranquilidad y hay que darles tiempo para que mejoren y cojan experiencia.