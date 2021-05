Mateu Lahoz pitará la final de Champions entre el Chelsea y el Manchester City

La final de la Champions League 2021 entre el Chelsea y el Manchester City tendrá un árbitro español: Mateu Lahoz.

Será la primera final de Champions para el colegiado valenciano, que ya ejerció de cuarto árbitro en la final de 2019, entre Tottenham y Liverpool.

La UEFA ha hecho público este miércoles el equipo arbitral de la final que, además del propio Mateu, contará con Pau Cebrián Devis y Roberto Díaz Pérez del Palomar en las bandas; con Carlos del Cerro Grande como cuarto árbitro y con Alejandro Hernández Hernández en el VAR.

�� The referee teams have been appointed for the #UCLfinal and #UELfinal.



Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spain) - #UCL



Clément Turpin (France) - #UEL



Full story: ⬇️