Koke: "El objetivo es pasar primeros y el Liverpool es el rival a batir"

El jugador del Atlético de Madrid, Koke Resurreción, ha asegurado que llegan en una forma "espectacular" al partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el "rival a batir" en el objetivo claro de pasar la fase de grupos como líderes. "Necesitamos a nuestra gente, que nos van a animar y a enchufar y es fundamental lograr los tres puntos para el objetivo claro de pasar la fase de grupos. Ojalá lo hagamos como primeros y el Liverpool es el rival a batir", manifestó en rueda de prensa.

Antes de la pandemia, el Liverpool fue el último rival en pisar el Wanda con la antigua normalidad. Ahora, regresan los 'reds' a Madrid en un duelo de suma importancia, con los ingleses líderes con 6 puntos, dos más que el Atlético tras las dos primeras jornadas. "Todos los partidos son importantes y jugar contra un equipo de la talla del Liverpool te motiva mucho más, y con nuestra gente. El último partido antes de la pandemia fue ante el Liverpool", recordó el centrocampista internacional español.

Pese a rencillas del pasado y declaraciones del técnico rival, Jurgen Klopp, en contra del estilo del equipo de Simeone, Koke no quiso entrar a valorarlo. "Sobre este tipo de entrenador, cada uno tiene su manera de dar las comparecencias de prensa, hacer entrenamientos y jugar partidos. Nosotros tenemos nuestra manera de hacer que nos ha llevado a ganar y no lo vamos a cambiar", sentenció.

"No sé si hay algún equipo que tenga esa idea de priorizar el estilo a ganar. Cada uno, defiendas más o menos, hagas más pases o menos, tiene el objetivo de ganar. Algunos lo hacen con un mejor fútbol, otros no tanto, pero todo el mundo trabaja para ganar partidos", comentó sobre ese choque de estilos.

Por otro lado, preguntado por el calendario y el 'parón' previo a este duelo, comentó que a él, internacional con España, le viene bien seguir jugando. "Veremos si nos afecta o no el no haber competido en estos días, otros venimos de selección y de competir y de estar jugando y eso nos viene bien. Ya veremos si va bien el parón y el no jugar el fin de semana", opinó.

Y, en este sentido, no ve problema alguno de cara a un posible 'virus FIFA'. "Veo a todos mis compañeros espectacular. He visto a todos a un gran nivel, están todos enchufados y estamos con ganas del partido de mañana, hemos hecho un entrenamiento espectacular y nos vamos con muy buenas sensaciones para mañana", señaló.