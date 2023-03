El bonito gesto de hermandad entre el Real Madrid y el Liverpool al final del partido

El Real Madrid eliminó al Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones, en un global de 2-6 a favor del cuadro blanco. Sin embargo, una de las grandes noticias que deja la eliminatoria no era futbolística, sino que se produjo entre ambas aficiones, y se trata de los signos de hermandad que los dos equipos tuvieron entre ellos.

La ida de la eliminatoria llegó en la misma semana en la que se conoció una triste noticia: el fallecimiento de Amancio Amaro, una leyenda madridista, que se nos fue a los 83 años. Debido a esto, el Liverpool tuvo un gran detalle con el cuadro blanco, dejando una corona de flores delante de la afición del Real Madrid presente en Anfield. Por ello, el equipo madrileño decidió corresponder a ese momento al acabar el partido.

El himno del Liverpool, el 'You'll Never Walk Alone' sonó en la megafonía del Bernabéu una vez finalizó el partido, un hecho precioso del que luego hablaron el técnico Carlo Ancelotti y Emilio Butragueño tras el duelo.

"No lo sabía, ha sido algo bueno. El Liverpool es un club de señores, nos han recordado a Amancio en la ida, fue un gesto muy bonito de nuestro club a ellos", dijo Ancelotti al respecto tras acabar el partido. "Queríamos corresponder con ellos, es lo mínimo que podíamos hacer. Al margen de lo que pueda suceder en el terreno de juego, lo importante es la grandeza de los clubes y corresponderla", señaló Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Los 2.000 seguidores del Liverpool, que no protagonizaron ningún incidente las horas antes del partido y dejaron imágenes de cariño con aficionados madridistas en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, agradecieron el gesto del Real Madrid y con las bufandas extendidas corearon el 'You´ll never walk alone'.