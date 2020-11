Javi Rodríguez, en Futsal COPE: "Este año no habría hecho ni Copa del Rey ni Copa de España"

Tras once jornadas, la pandemia sigue afectando al desarrollo de la Primera División de la LNFS, hasta el punto de que equipos como Jaén Paraíso Interior sólo ha podido jugar cinco partidos, mientras que tan sólo seis de los 18 participantes han podido jugarlo todo. Uno de ellos es Industrias Santa Coloma, sexto clasificado con tres triunfos y cinco empates.

Primer objetivo: entrar en puestos de Copa

Futsal COPE Capítulo 353 (25-11-2020) Con Santi Duque. Hablamos con uno de los entrenadores de moda: Javi Rodríguez (Industrias Santa Coloma). Tertulia, y llamada al nuevo jugador del Helvetia, José Carlos López.

"Estoy contento porque los chavales están haciendo un trabajo excepcional. Se merecen ganar en el campo de Palma, en el del Barça… Trabajan como jabatos, creen en lo que estamos haciendo, y creo mucho en ellos. Al final, no hay mejor recompensa que ganar el partido", ha declarado este miércoles Javi Rodríguez, 'La Leyenda', entrenador del equipo colomense, en el podcast 353 de Futsal COPE.

Mensaje para escépticos que dudan del rendimiento de Industrias Santa Coloma: "En mi quiniela sí estaba entrar en la Copa de España. Todos remamos en la misma dirección".

En cualquier caso, cree que la lucha por clasificarse para esa Copa de España no es igual para todos: "Hay equipos a los que les faltan seis partidos por jugar; a otros, cinco; otros, cuatro o tres… No es lo mismo jugar esos partiendo sabiendo que hay equipos que tienen pocos puntos de diferencia, que jugando esos partidos sabiendo que tienes que ganar obligatoriamente porque te sacan muchos puntos".

Javi Rodríguez recuerda que dijo, al comienzo de la temporada, que "saldría beneficiado el que mejor se adaptara a estas situaciones. Está claro que no es lo mismo jugar en el Palau con 5000 personas que hacerlo vacío; y al final se han equiparado mucho las cosas".

"No habría hecho ni Copa del Rey ni Copa de España"

Pese a la ilusión que tiene la plantilla de Industrias Santa Coloma por clasificarse para la cita copera, Javi Rodríguez habría prescindido, esta temporada, de las dos Copas: "No sé si ser sincero o no, porque al final lo que digo yo tiene más repercusión que lo que dice otro. Pero en la época en la que estamos, tal como están las cosas y tal como vamos cargados de partidos, este año no habría hecho ni Copa del Rey ni Copa de España. Al final, quieras o no, vamos justos de fechas y hay casos de Covid". Y el técnico catalán sugiere que "esos partidos tendrían que servir para que se jugaran los partidos que no se han podido jugar".

Sobre Tomas Drahovsky, y las nacionalidades

Javi Rodríguez no quiso terminar sin dejar un mensaje que refuerza su buen criterior a la hora de reforzar a Industrias Santa Coloma con Tomas Drahovsky: "Sé quién era Tomas Drahovsky. Yo aposté por traerlo a España. Tuve la grandísima suerte de estar en Hungría y en Ucrania, y de conocer a excepcionales jugadores que no son ni brasileños, ni argentinos ni italianos. Hay jugadores que por ser de otra nacionalidad, no se apuesta por ellos, y eso es lo triste. Creo que, quien se lo merezca, se le tiene que dar la oportunidad, venga del país que venga".

El ala-pívot eslovaco ha jugado diez de los once partidos de lo que llevamos de temporada, en los que ha marcado 9 goles, siendo, a estas alturas de la temporada, el máximo goleador de la Liga Nacional de Fútbol Sala, junto a David Señoret (Peñíscola Globeenergy) y Miguel (O Parrulo).