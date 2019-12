Críticas de José María García a su equipo de fútbol sala: "Es imposible jugar peor, no jugamos a nada"

Movistar Inter ha finalizado la primera vuelta de la LNFS como campeón de invierno. El equipo que dirige, por primera vez, Tino Pérez, ha llegado al ecuador de la competición liguera en primera posición, con 11 victorias, dos empates y tan sólo dos derrotas. La última, en la jornada 15 del pasado fin de semana, ante el Jaén Paraíso Interior (1-2), ante su público en el pabellón Jorge Garbajosa, de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Curiosamente, y pese al título de 'campeón de invierno', el propietario de Movistar Inter, José María García, se unió a las voces críticas contra el juego que el equipo está desarrollando durante la primera parte de la temporada: "Somos campeones de invierno. Es imposible jugar peor, ¿pero qué les vas a decir? Es que no jugamos a nada, es horrible lo que estamos haciendo. Somos primeros porque tenemos mucha calidad. Hay que hacer un renove en el que ya estamos trabajando, y pronto se va a conocer", dijo en declaraciones a D5Radio.

Además, García no le quitó mérito al triunfo del equipo jienense que, de esta manera, certificó su presencia en la Copa de España que se celebrará en Málaga en marzo de 2020: "El triunfo ha sido merecido. Han sido mejores, han jugado con más intensidad y se han merecido el triunfo. No hay que poner ningún ‘pero’, aunque podríamos poner alguno, como les he dicho a mis jugadores: no es normal cuando te estás jugando el título de Campeón de Invierno, que lo hemos sido, pero por la derrota del Barça, salir de paseo".