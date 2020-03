Andreu Plaza, en Futsal COPE: "Jugar sin público desvirtúa la competición; igual anularlo sería buena idea"

El fútbol sala en España tampoco se libra del efecto 'coronavirus'. Los partidos deberán jugarse, al menos durante quince días, sin público, a puerta cerrada. Una decisión que genera polémica y sobre la que opinó este martes Andreu Plaza, entrenador del Barça -vigente campeón de la Copa de España- en Futsal COPE: "Estoy de acuerdo en la mayoría de cosas que he oído. No digo que no haya que tomar medidas; las decisiones, bienvenidas, para que no se propague, pero creo que jugar sin público desvirtúa totalmente la competición", dijo en la conversación mantenida con Santi Duque. "No es lo mismo jugar con gente que sin gente. En fútbol, en Champions, en la ida, los locales jugaron con público y ahora, sin público. Si esto va para quince días, igual sería buena idea anularlo, ya jugaremos entre semana o alargamos diez días la competición", sentenció.

Andreu Plaza también respondió a otro debate surgido a raiz de la Copa de España celebrada en Málaga el pasado fin de semana: la falta de goles o espectáculo, que hasta el propio Ricardinho puso en tela de juicio: "A esta Copa le damos el valor que tiene. Nos ha costado mucho. Yo sé que a los espectadores o a vosotros no os gusta demasiado, pero aquí (en la Copa) a nadie le gusta irse a casa, y estos partidos hay que jugarlos de forma diferente. Y, en nuestro caso, con el añadido de tener a Sergio Lozano lesionado", explicó.

Es triste, pero es el fútbol sala de hoy, sin brillo, sin regate, sin.... jugar al error y a no equivocarse!! Pero bueno, estamos en las semis!! Se echa de menos la diversión del fútbol sala!! Seguimos!! A pensar en las semis!!! �� pic.twitter.com/obqLrpkt5p — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) March 5, 2020

Ximbinha fue un jugador clave, aunque no falta quien hable de las ausencias de Ferrao y Esquerdinha: "Los equipos conformamos una plantilla equilibrada para todas las posiciones. Cuando estaban Ferrao y Esquerdinha, todo el mundo me criticaba ferozmente porque les utilizábamos en exceso, que si jugábamos al pelotazo… Y acabamos fichando a Ximbinha, y creo que hemos vuelto a equilibrar el equipo. Cuando te faltan jugadores, es normal que sufras y tengas que buscar alternativas. Pienso que hay gente que piensa que sin Ferrao seguimos fastidiados. Que todo el mundo analice de qué jugador hablamos y vea…", invitó Andreu.

Sergio Lozano ejerció en la Copa de 'Gran Capitán'

El capitán Sergio Lozano estará de baja hasta finales de abril, tras romperse en el partido de cuartos de final de la Copa de España, ante Osasuna Magna. Su participación en la Final Four de la UEFA Champions League no es segura: "Lozano va a llegar justo. Lo peor no es que se pierda la Final Four, sino por él. Tiene mucha fuerza mental, sabemos las dificultades que ha pasado. Espero y deseo que no se tuerza mentalmente. Si es capaz de soportar este tipo de golpes, volverá fuerte. No es una lesión grave, pero es recurrente. Estamos fastidiados, sobre todo por él", afirmó Plaza.

Ejerció como capitán tanto en semifinales como en la final, desde el banquillo: "Teníais que escuchar a Sergio ante ElPozo cómo se dirigía a los compañeros con una fuerza y una capacidad de motivación extraordinarias", comentó.