La Vuelta a España 2020 saldrá de Irún y tendrá 18 etapas

La 75 edición de la Vuelta a España tendrá 18 etapas y se iniciará en Irún, tras la suspensión de la salida en Holanda y las primeras etapas previstas en los Países Bajos, según hizo público la organización.

La Vuelta 2020 se disputará en otoño, en una fecha aún por determinar, y será histórica por varios aspectos; será la primera vez en los últimos 35 años que cuenta con menos de 21 etapas. La última vez que se produjo esta circunstancia fue en 1985, en una edición que contó con 19 etapas.

���� #LaVuelta20 will consist of 18 stages and will take off from the Basque Country